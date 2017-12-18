Trump'ın Rusya soruşturmasında savcı krizi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nın Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalede bulunduğuna dair iddialara ilişkin soruşturmanın başına getirdiği FBI eski Başkanı özel yetkili savcı Robert Mueller'i kovmayı düşünmediğini söyledi.

Başkan Trump'ın açıklamaları Trump'ın başkanlık geçiş sürecinden sorumlu avukat Kory Langhofer'ın Cumartesi günü kongre komitelerine gönderdiği mektupta Mueller'in Rusya soruşturması kapsamında kullandığı ayrıcalıklı iletişimler de dahil özel materyalleri Genel Hizmetler İdaresi'nden (GSA) "yasadışı yollardan" elde ettiği suçlamasının ardından geldi.

Langhofer, Mueller'in ekibinin on binlerce e-posta'yı GSA'dan yasa dışı yollarla ele geçirdiğini, bunları elde etmek için mahkeme kararı olması gerektiğini savundu. Muller'in sözcüsü ise yaptığı açıklamada elde edilen e-postaların gerekli yasal izinlerden sonra elde edildiğini belirtti. GSA başkanlık seçimlerinde yeni başkan görevi devralana kadar aradaki geçiş sürecini yöneten devlet dairesi.

Cumhuriyetçiler bir süredir Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalede bulunduğuna dair iddialara ilişkin soruşturmanın tarafsız olmadığını savunuyor ve bağımsız, yeni bir savcı atanması çağrısında bulunuyor. Bu nedenle ABD yönetiminin Mueller'i kovmak için hazırlık yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Trump bu iddiaları yalanladı. Kendisine Mueller'i görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair bir soruya "Hayır, düşünmüyorum" cevabını verdi.

Başkan Trump konu ile ilgili "ekibinin üzüntü duyduğunu" söyledi. Trump "E-posta yazışmalarında bir şey olacağını sanmıyorum çünkü daha önce de söylediğim gibi gizli anlaşma yok" dedi.

Soruşturmayı yürüten Comey görevden alınmıştı

ABD Başkanı Trump Mayıs ayında Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalede bulunduğuna dair iddialara ilişkin soruşturmayı yürüten FBI'ın eski Başkanı James Comey'i görevden almış, Trump'ın bu sürpriz kararı soruşturmanın üstünü kapatma girişimi olarak yorumlanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, soruşturmanın başına FBI eski Başkanı Robert Mueller'i getirmişti.

Mueller, ABD dış siyasetine damga vuran 11 Eylül saldırılarından sonra, 2001-2013 yılları arasında FBI Başkanlığı yapmıştı. Vietnam Savaşı'na katılmış olan 72 yaşındaki Mueller, sert bir hukukçu olarak biliniyor.

AFP/AP/SSB

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