Trump'ın ''Pocahontas'' dediği senatörden DNA testli cevap

T24

ABD'deki başkanlık seçimi sürecinde Donald Trump'ın "Pocahontas" dediği Demokrat Parti Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, DNA testi yaptırdığını ve ailesinin Amerikalı geçmişi olduğunu söyledi.

ABD'de yapılan 2016 Başkanlık Seçimi sürecinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren sık sık karşı karşıya gelmişti. Trump, bir konuşmasında Warren'a ''Pocahontas'' demiş ve gördüğü büyük tepki üzerine Warren'ın yerli bir amerikalı (kızılderili) olduğunu kanıtlarsa istediği bir hayır kurumuna 1 milyon dolar bağışlayacağını açıklamıştı.

Warren geçtiğimiz günlerde bir DNA testi yaptırıp ailesinin yerli amerikalı geçmişini kanıtlamış ve bunu Trump'a göndermiş ve ''Lütfen Ulusal Yerli Kadın Kaynakları Merkezine 1 milyon dolarlık çek gönderin" söyleminde bulundu.

Trump bağış yapmayı reddetmekle kalmadı, Warren'a yine sert bir tepkide bulundu. Trump ''Sahte bir DNA testi yaptı ve belki 1024'de 1 yerli amerikalı olabileceğini kanıtladı, ortalama bir amerikalıdan bile az. Şimdi Warren'ın kızılderili mirasının bir yalan ve aldatmaca olduğu ortaya çıktı. Warren çıkıp ABD halkından özür dilemeli'' dedi.

Bu tartışmanın ABD'de yapılacak olan yerel seçimlere bu kadar yakın zamanda tekrar gün yüzüne çıkması ise dikkat çekti

Elizabeth Warren'ın 2020 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olabileceği konuşuluyor.