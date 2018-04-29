T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump'ın orduda trans birey yasağına mahkeme engeli

ABD'de bir federal mahkeme yargıcı, Başkan Donald Trump'ın trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklama girişimini engelledi. Ancak mahkeme şikayetçilerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarının ordu bütçesinden karşılanmasını yasaklayan direktife itiraz

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de bir federal mahkeme yargıcı, Başkan Donald Trump'ın trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklama girişimini engelledi.

Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, Obama yönetiminin bu alandaki politikasını geriye çevirmeyi amaçlayan başkanlık direktifini bozdu.

Kollar-Kotelly'nin kararıyla, ABD Ordusu'nun konuyla ilgili politikası daha önceki haline döndü ve trans bireylerin cinsel kimlikleriyle açık bir şekilde orduda hizmet etmesi ve yeni trans bireylerin katılımına izin verilir hale gelindi.

Konu, adı açıklanmayan bir grup şikayetçi tarafından geçen Ağustos'ta mahkemeye taşınmıştı.

Yargıç, şikayetçilerin "başkanın direktifinin hakikaten askeri etkinlik ya da bütçe sorunları ile ilgili değil, genel anlamda trans bireyleri onaylamadığını ifade etme arzusuyla yönlendirildiğini" kabul etti.

Yargıç ayrıca, başkanlık direktifinin "herhangi bir gerçekle desteklenmediğini" ve ordu tarafından da reddedildiğini belirtti.

Yargıç Kollar-Kotelly şikayetçilerin, Trump'ın cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ordu bütçesinden karşılanmasını yasaklayan direktifiyle ilgili başvurusunu ise reddetti.

Obama yönetimi Haziran 2016'da, trans bireylerin orduda cinsel kimliklerini gizlemeden görev yapmasına izin vermiş ve orduya da yeni trans bireylerin orduya alınmasına başlanması için bir yıl süre verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDBaşkan Donald TrumpAncakYargıcı Colleen Kollar-Kotelly ObamaKollar-KotellyABD OrdusuAğustosYargıçTrumpObamaHaziran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24