Trump'ın oğlu, mültecileri şekere benzetti!

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, mültecileri aralarında zehirlilerinin de bulunduğu bon bon şekerlerine benzetti. Trump Jr, sosyal medyadan çok sayıda tepki aldı.

Donald Trump'ın kendisin gibi işadamı olan oğlu Donald Trump Jr, babasının seçim kampanyasını destek vermek adına Twitter hesabından Suriyeli sığınmacıları aşağılayan bir paylaşımda bulundu. Babasının yürüttüğü sığınmacı karşıtı politikaya tam destek veren Jr, babasının kampanya etiketi olan #Trump2016 ve kampanya logosuyla birlikte "Bir kase Skittles'ım (bonbon şekeri markası) olsa ve size bunlardan sadece üç tanesinin zehirli olduğunu söylesem yine de bir avuç dolusu alıp yer miydiniz? İşte bu bizim Suriyeli sığınmacı problemimiz budur" şeklinde tweet attı.

Trump Jr ayrıca "Bu resim her şeyi özetliyor. Amerika'ya öncelik vermeyen siyaseten doğru gündeme son verelim" diye de ekledi.

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN