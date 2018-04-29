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BBC Türkçe

Trump'ın Obamacare'i kaldırma girişimi 3 Cumhuriyetçi'nin ret oylarıyla üçüncü kez başarısız oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Barack Obama zamanında yapılan sağlık reformu yasasını kaldırma girişimi bir kez daha başarısız oldu. Aralarında John McCain'in de olduğu 3 Cumhuriyetçi senatörün oylarıyla, tasarı 49'a karşı 51 oyla reddetti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın, selefi Barack Obama'nın yürürlüğe soktuğu ve "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasını kaldırma girişimi bir kez daha başarısız oldu. Obamacare düzenlemesinin geri alınması, Trump'ın en öncelik verdiği seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Senato'daki oylamada üç Cumhuriyetçi Senatör eski başkan adayı John McCain, Susan Collins ve Lisa Murkowski, Obamacare'in yerine getirilmesi planlanan tasarıya ret oyu verdi.

Böylece yeni tasarının kabulü için gereken basit çoğunluğa ulaşılamadı ve 49'a karşı 51 oyla reddedildi.

Trump, bu üç senatörün "Amerikan halkını hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Obamacare'in kapsamını daraltan tasarı bu son oylamayla üçüncü kez Senato'ya takılmış oldu.

Tasarının yasalaşması, 16 milyon kişinin 2026 itibarıyla sağlık sigortalarını kaybetmeleri ve sigorta primlerinin yüzde 20 artması anlamına gelecekti.

Senatör McCain oylamadan sonra yaptığı konuşmada, tasarının anlamlı bir reform olmadığını ve ABD halkının tıbbi yardım alma olanaklarını geliştirmeyeceğini belirtti.

McCain, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın, Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı ek müzakereler için komiteye göndereceği taahhüdünün kaygılarını gidermediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör ayrıca Demokratların Obamacare'i yasalaştırma yöntemini de eleştirdi ve her iki partiden senatörlerin fikirlerinin dikkate alındığı yasa yapma sürecine geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Oylamadan önce Başkan Trump Cumhuriyetçi senatörlere "yedi yıllık bekleyişin ardından gidip oy kullanmalarını ve Amerika'ya harika bir sağlık sistemi vermelerini" istemişti.

Senato, hafta başında da biri Obamacare'i tamamen iptal eden, diğeri de kısmen değişiklikler yapan iki tasarıyı da reddetmişti.

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