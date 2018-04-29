Trump'ın 'o….. çocuğu' çıkışı: Protestolar 3 önemli lige yayıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sporcuları hedef alan açıklamalarına karşı yapılan protestolar Amerika'daki üç önemli spor ligine yayıldı.

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan Futbol Ligi (NFL) düzenleyicilerinin marşta protesto yapan oyuncuları kovması gerektiğini söylemişti.

Taraftarlarına seslendiği bir mitingde konuşan Trump, "Siz de futbol takımı sahiplerinin, bayrağa saygısızlık yapan oyunculara, 'O o….. çocuğunu sahadan atın hemen… Kovuldu' demesini duymak istemez misiniz" şeklinde seslendi.

Trump'ın hedef aldığı oyunculardan biri olan Colin Kaepernick, annesi Twitter hesabı üzerinden Trump'ın "o….. çocuğu" çıkışına yanıt vererek, "Bu beni sanırım gururlu bir o….. yapıyor" dedi.

Ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick, 2016 yılında ırk kökenli olayları protesto etmek amacıyla milli marş sırasında ayağa kalkmama eylemi gerçekleştirmişti.

Trump'ın isim vererek çağrı yaptığı NFL başkanı Roger Goodell ise yayınladığı açıklamada, "ayrılık yaratan bu tarz yorumların, saygı eksikliğini gösterdiğini" ifade etti.

NFL Oyuncular Birliği ise, başkanın, sporculara "çenenizi kapatın ve oynayın" diyerek haddini aştığını açıkladı.

Trump ve Amerikan spor liglerindeki bazı oyuncuları arasındaki gerginlik basketbola da yansıdı.

Ünlü basketbolcu Stephen Curry'nin, NBA şampiyonu takımın Beyaz Saray'da ağırlanması geleneğine katılmak istemediğini açıklaması sonrası, Trump daveti geri çektiğini duyurdu.

Curry'ye yanıt veren Twitter mesajında Donald Trump, "Beyaz Saray'a gitmek şampiyon takım için büyük bir onur anlamına gelir. Ancak Stephen Cury tereddüt ediyor, bu nedenle davet geri çekilmiştir" dedi.

Bu açıklamanın sonrasında ise NBA'in en ünlü isimlerinden LeBron James, ABD Başkanı Trump için "Seni serseri. Stephen Curry gelmeyeceğini zaten açıklamıştı." ifadesinin yer aldığı bir tweet attı.

LeBron James bu paylaşımı sonrası bir de bir video yayınlayarak, neden Trump'a "serseri" dediğini açıkladı.

Trump'ın bir kez daha ülkeyi kamplara ayırmak istediğini söyleyen James, bunun gerçekleşmemesi için birlik olma çağrısı yaptı.

NBA yöneticisi Adam Silver ise şampiyon takımın Beyaz Saray'a gitmeyecek olmasının üzüntü verici olduğunu ancak oyuncuların fikirlerini açıklamasından "gurur" duyduğunu söyledi.

Cumartesi Ulusal Beyzbol Ligi (MLB) maçında da Oakland Athletics oyuncusu Bruce Maxwell milli marşta diz çökme protestosu gerçekleştirdi.

Babası orduda görevli olan ve bir askeri üste doğan Maxwell, eylemi ile ilgili Amerikan medyasına,"sesini duyuramayan insanlar için diz çöktüm" dedi.