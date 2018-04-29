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BBC Türkçe

Trump'ın nükleer yetkileri Senato'da tartışıldı

ABD Kongresi 40 yıldan uzun süredir ilk kez, bir Amerikan başkanının nükleer saldırı başlatabilme yetkisini tartışmaya açtı. Bazı senatörler Başkan Trump'ın sorumsuzca bir nükleer saldırı yapabileceğinden bahsederken, bazı senatörler de başkanın kimse kar

29 Nisan 2018 20:30

ABD Kongresi 40 yıldan uzun süredir ilk kez, bir Amerikan başkanının nükleer saldırı başlatabilme yetkisini tartışmaya açtı.

Senatodaki Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturuma bazı senatörler, başkan Donald Trump'ın sorumsuzca bir nükleer saldırıda bulunabileceği konusundaki kaygılarından bahsederken, bazı senatörler de başkanın avukatlar karışmadan harekete geçebilmesi gerektiğini söyledi.

Kongrede bu konu son olarak Mart 1976'da ele alınmıştı.

Trump geçen Ağustos'ta Kuzey Kore nükleer silah programını büyütmeye devam ettiği halde "daha önce görülmemiş öfke ve ateşi serbest bırakacağını" söylemişti.

Geçen ay komitenin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Senatör Bob Corker da Trump'ı "ABD'yi 3. Dünya savaşı yoluna sokmakla" suçlamıştı.

Demokrat Partili Connecticut Senatörü Chris Murphy otudumda "Başkanın böyle dengesiz, oynak olmasından, gerçekçi olmayan karar verme sürecinden ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının tam tersine bir nükleer saldırı emretme ihtimalinden kaygılıyız" dedi.

Oturumda konuşan uzmanlardan, 2011-13 arası ABD Stratejik Komutanlığını yapan C Robert Kehler, daha önceki görevinde yasal olması durumunda başkanın emrini yerine getireceğini anlattı.

Kehler, emrin yasallığından emin olmaması durumunda ise kendi danışmanlarından görüş alacağını belirtti.

Kehler, bazı durumlarda "Emri yerine getirmeye hazır değilim derdim" diye konuşurken, Cumhuriyetçi Senötür Ron Johnson "Ya sonra de olur" diye sordu. Kehler ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Duke Universitesi'nden siyaset bilimi profesörü Peter Feaver ise, başkanın nükleer saldırı emrinin yerine getirilmesi bütün seviyelerdeki personelin onayından geçmesi gerektiğini vurguladı.

Avukatlar, Savunma Bakanı ve bazı ordu mensuplarının kararı gözden geçireceği belirtildi.

Feaver "Başkanın kendi başına basacağı bir düğmeyle füzeler uçmaz" diye konuştu.

Eski Savunma Bakan Yardımcısı Brian McKeon ise, başkanın acele karar vermesi durumunda askeri yetkililerin süreci durduracağını anlattı.

Oturumda senatörlerin gündeme getirdiği bir başka soru da, senatörlerin veya Amerikalı generallerin, başkanın böyle bir kararı dakikalar ve hatta saniyeler içinde verip veremeyeceğine güven duyup duymadıklarıydı.

Çünkü böyle bir durumda, askeri yetkililerin, savunma bakanının ve avukatların durumu değerlendimek için çok az zamanı olabiliyor.

Bazı senatörler, başkanın bu koşullar altında hızlı ve güçlü bir şekilde harekete geçme özgürlüğü olması gerektiğini belirtti.

Oturum sonunda, senatörler ve uzmanlar nükleer envanterin modernize edilmesi konusunda uzlaştılar.

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