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Dünya
Deutsche Welle

Trump'ın menajerine soruşturma açılmayacak

Bir gazeteciyi tartaklamakla suçlanan Trump'ın menajeri hakkında soruşturma açılmayacak.

15 Nisan 2016 12:52


Amerikan Cumhuriyetçi Parti'sinin başkan adaylarından Donald Trump'ın seçim kampanyası menajeri hakkında, bir kadın muhabire saldırdığı zannıyla soruşturma açılamayacağı açıklandı.

Floride eyaletindeki Palm Beach County'nin yetkili savcısı David Aronberg, menajer Corey Levandovski soruşturma için delil bulunmakla birlikte delillerin Levandovski'nin cezalandırılmasına yetmeyeceğini söyledi.

Gazeteci Michelle Fields 42 yaşındaki seçim kampanyası menajerinin Trump'ın basın konferansından önce kolunu sıkarak morarttığını söylemiş, Levandovski ise gazeteciye el sürmediğini açıklamıştı.

Donald Trump savcının karanının kendileri için zafer anlamına geldiğini söyledi. Trump yakın çalışma arkadaşını Fields'in suçlamalarına karşı savunmuştu. Trump'un seçim bürosundan yapılan açıklamada, olayın kapandığı belirtildi. Savcı Aronberg Fields'in karardan hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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