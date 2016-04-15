Trump'ın menajerine soruşturma açılmayacak

Amerikan Cumhuriyetçi Parti'sinin başkan adaylarından Donald Trump'ın seçim kampanyası menajeri hakkında, bir kadın muhabire saldırdığı zannıyla soruşturma açılamayacağı açıklandı.
Floride eyaletindeki Palm Beach County'nin yetkili savcısı David Aronberg, menajer Corey Levandovski soruşturma için delil bulunmakla birlikte delillerin Levandovski'nin cezalandırılmasına yetmeyeceğini söyledi.
Gazeteci Michelle Fields 42 yaşındaki seçim kampanyası menajerinin Trump'ın basın konferansından önce kolunu sıkarak morarttığını söylemiş, Levandovski ise gazeteciye el sürmediğini açıklamıştı.
Donald Trump savcının karanının kendileri için zafer anlamına geldiğini söyledi. Trump yakın çalışma arkadaşını Fields'in suçlamalarına karşı savunmuştu. Trump'un seçim bürosundan yapılan açıklamada, olayın kapandığı belirtildi. Savcı Aronberg Fields'in karardan hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.