Trump'ın Meksika duvarı ısrarıyla dolar 3.50 liranın altında

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesi ile Meksika sınırına duvar inşa etme konusunda ısrarcı olacağını açıklamasıyla küresel piyasalarda zayıflamaya devam eden dolar yeniden 3.50 liranın altına geriledi.

Dolar 3.4775 liraya kadar gerilerken, euro da 4.1037 lirayı gördü. Daha sonra dolar 3.48 liranın, euro da 4.11 liranın üzerine toparlandı.

Dövizdeki düşüş hisse senetlerine olan talebi artırdı ve Borsa İstanbul Endeksi 109 bin 800 puana kadar çıkarak, yeniden 110 bin puan sınırına yaklaştı.

Duvara bir tuğla daha…

İş Yatırım\'ın \"Duvara bir tuğla daha…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Dünya piyasaları yeni bir Trump şokuyla güne başlıyor. \'Hükümeti kilitlemek pahasına da olsa Meksika duvarını yapacağız\' açıklaması sonrasında ABD hisse senetleri gerilerken dolar zayıflamaya devam etti\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Cuma günü başlayacak Jackson Hole toplantısı (ABD merkez bankaları yetkilileri toplantısı) öncesi piyasalara ihtiyatlı bir hava hakim.

\"Kredi makasındaki genişleme, oynaklık göstergesi VIX’de yükselme, yaz tatili dolayısıyla düşen likidite ve Trump bu defa ne yapabilir korkusu Wall Street’te geri çekilme ihtimalini artırıyor.

\"Buna rağmen gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahında bir bozulma öngörmüyoruz.

\"Geçmiş verinin incelenmesi, küresel büyümenin güçlü olduğu ve Fed’in (ABD Merkez Bankası) faiz artırdığı dönemlerde gelişmekte olan piyasaların Wall Street’i yendiğini gösteriyor.

\"Bu defa da farklı olmasını beklemiyoruz.

\"Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalara ilginin arttığı \'Alis harikalar diyarında\' konjonktüründen olumlu yararlanmaya devam ediyor...

\"Türk lirasına karşı 3.48 lira seviyesinin altına inen dolar kuru ve dalgalı havalarda bile artmaya devam eden yabancı payı (yüzde 65.9) ve Borsa İstanbul’daki yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

\"Ancak son dönemdeki hızlı yükseliş sonrasında kar satışlarıyla karşılaşılabileceği unutulamamalı.\"