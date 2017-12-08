Trump'ın Kudüs kararına öfke

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması, cuma namazı sonrası Fatih Camii'nde toplanan kalabalık tarafından Saraçhane'ye düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. "Kudüs onurumuzdur” ve "Kahrolsun Amerika Kahrolsun İsrail” yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan grup İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Ayrıca Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Adana, Mersin, Antalya, Konya, Kocaeli, Rize, Trabzon, Sinop, Ordu, Karabük, Aydın, Denizli, Isparta, Şanlıurfa, Kilis, Bolu, Nevşehir, Malatya, Kayseri gibi Türkiye'nin birçok ilinde de Cuma namazı sonrasında protesto gösterileri düzenlendi.

İran'da da başta başkent Tahran olmak üzere birçok kentte binlerce kişi Trump'ı protesto etmek için sokaklara çıktı. "ABD'ye ölüm”, "İsrail'e ölüm” sloganları atan göstericiler ABD ve İsrail bayrakları yaktı.

Tahran'ın en büyük camisi olan Musalla Camii imamı Ahmed Hatami cuma hutbesinde Filistinlilere intifada çağrısı yaptı. Trump'ın sorunun çözümünün intifadan geçtiğini kanıtladığını söyleyen Hatemi, İsrail'in İran füzelerinin menzilinde olduğunu belirtti.

Afganistan, Malezya ve Endonezya'da gösteriler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de de binden fazla kişi ABD aleyhine protesto gösterisi yaptı. Gösteride ABD ve İsrail bayrakları ile Trump'ı temsil eden kuklalar yakıldı. Bir grup protestocu ABD büyükelçilik binasına girmeye çalıştı ancak göstericiler Afgan güvenlik güçleri tarafından binadan uzaklaştırıldı. Ülkenin batısındaki Herat kentinde de yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir grup Trump'tan kararını geri çekmesini istedi. Fransız haber ajansı AFP muhabirinin aktarımına göre Kunduz kentinde de 500 kişilik bir grup ABD aleyhine bir protesto gösterisi düzenledi.

Trump'ın Kudüs kararına Malezya ve Endonezya'da da öfke vardı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Amerikan diplomatik temsilciliği önünde toplanan binlerce kişi Trump'ın bir resmini yaktı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da da yüzlerce kişi ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan grup Allahu Ekber sloganı attı.

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği ülkedeki Amerikan vatandaşlarına gösterilerden uzak durma çağrısı yaptı. Endonezya'nın en büyük ikinci kenti olan Surabaya'daki ABD konsolosluğunun Cuma günü açılmayacağı açıklandı.

AFP,Reuters/EC,BD

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