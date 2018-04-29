Trump'ın konvoyuna el işareti yapan kadın, işten atıldı motorcade the middle finger

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu geçtiği sırada, konvoya el işareti yaparken fotoğrafı çekilen kadının bu fotoğraf nedeniyle işten atıldığı belirtildi.

28 Ekim'de Virginia'da çekilen fotoğraf, sosyal medyada popüler olmuştu.

Fotoğraftaki bisikletli kadın olduğu belirtilen Juli Braskman, fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasından sonra, Akima LLC'deki işverenleri tarafından kovulduğunu savundu.

Şirket, BBC'nin açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Briskman, ABD medyasına yaptığı açıklamada, insan kaynakları bölümüne fotoğraftakinin kendisinin olduğunu söylemesinden bir gün sonra şirketin görüşme yapmak istediğini anlattı.

Toplantıda Briskman'a fotoğrafların şirketin sosyal medya politikasına uymadığı için silinmesi gerektiği aktarıldı.

Ancak Briskman, şirket yönetimine fotoğrafın mesai saatleri sırasında çekilmediğini ve sosyal medya hesaplarında şirketten bahsedilmediği belirtti.

Briskman, işini kaybetmesine karşın, Briskman yaptığından pişman olmadığını söyledi ve "Bazı yönlerden her zamankinden daha iyiyim. Ülkemizin gittiğ yöne kızgınım. Şaxkınım. Bu, benim bir şeyler söyleme fırsatımdı" dedi.