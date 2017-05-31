“Trump'ın kesik başıyla” poz verdiği için özür diledi

Amerikalı komedyen Kathy Griffin, ABD Başkanı Donald Trump'ınkine benzeyen 'sahte bir kanlı kesik başla' verdiği poz için özür diledi.

Griffin, Twitter'da yayımladığı özür videosunda "çizgiyi aştığını" söyledi, "Fotoğraf çok rahatsız edici. İnsanları nasıl etkilediğini anlıyorum. İleri gittim. Beni affedin" dedi.

Kathy Griffin, ünlülerin fotoğrafçısı Tyler Shields'tan fotoğrafı internetten kaldırmasını istediğini belirtti.

Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, sosyal medyada büyük tartışma yaratan fotoğraf için "İğrenç ama sürpriz değil. Günümüzde sol bu. Bunun kabul edilebilir olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Clinton'ın kızı: Barbarca ve yanlış

Trump'ın 2016 seçimlerindeki Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton da fotoğrafa, "Barbarca ve yanlış. Bir cumhurbaşkanını öldürme şakası komik olamaz" diyerek tepki gösterdi.

Eski Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Mitt Romney de, "Siyasetimiz çok seviyesiz, çok kaba bir hal aldı. Ama Kathy Griffin'in pozu, bunu daha iğrenç, daha barbar bir seviyeye taşıdı" dedi.

56 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu ve komedyen Griffin, Trump'a sert muhalefetiyle tanınıyor.