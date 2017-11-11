Trump'ın kararına rağmen iklim anlaşmasına bağlılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına karşı çıkan eyaletler, şehirler, özel şirketler ve üniversiteler, Almanya'da düzenlenen BM İlkim Değişikliği Konferansı'nda buluştu.

Japonya ve Almanya'nın ekonomik hacmine eş değerde bir ekonomik güce sahip olan "America's Pledge" (Amerika'nın Taahüdü) adlı koalisyon, Paris İklim Anlaşması'na bağlı kalmak adına yerel düzeyde adım atma sözünü veriyor.

Koalisyona önderlik eden isimlerin başında New York'un eski belediye başkanı Michael Bloomberg geliyor. Zirvenin düzenlendiği Bonn kentinde konuşan Bloomberg, "Dünyanın bilmesi gereken şu; ABD hükümeti Paris Anlaşması'ndan çekildi, ancak Amerikalılar anlaşmaya sadık ve Washington'ın bizi durdurmak için yapabileceği birşey yok" dedi.

Bonn'daki zirveye katılan isimler arasında yer alan California Valisi Jerry Brown da "ABD'de federal sistem var. Eyaletler kadar şehirler de güç sahibi. Şehirler ve eyaletler birleşir ve onlara güçlü şirketler de eklenirse, bu işi halledebiliriz" diye konuştu.

America's Pledge koalisyonunda yer alan şehir ve eyaletler, sera gazı salınımlarının azaltılması, yenilenebilir enerjiye yatırım ve iklim dostu toplu ulaşım gibi projelere yerel düzeyde yatırım yapıyor. Koalisyonda yer alan eyaletlerin başını çeken California, 2030'a kadar sera gazı salımını 1990'lı yıllardaki düzeyin yüzde 40 altına çekme taahüdünde bulunuyor.

ABD'li koalisyona öncülük eden isimler başka ülkelerin kendilerini örnek alabileceğini düşünüyor. İklim değikliği uzmanı Daniel Firger, dünya üzerinde çok sayıda şehir, bölge ve şirketin Paris İklim Anlaşması'na destek veren Amerikalılar tarafından kurulan koalisyondan ilham alabileceğini, tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını söylüyor.

Trump ile ABD iklim hedeflerinden şaşacak

Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine sadık kalma sözü veren koalisyon, konferans sırasında bir de rapor yayınladı.

120 sayfalık rapora göre ABD hükümetinin şu anki politikaları gözönüne alındığında ülkenin Paris Anlaşması çerçevesinde verdiği taahhütleri yerine getirmesi mümkün görünmüyor.

ABD, Paris İklim Anlaşması'na eski Başkan Barack Obama döneminde onay vermişti. Trump ise Başkan seçildikten sonra, Haziran ayında yaptığı açıklamada ABD'yi anlaşmadan çekeceğini duyurmuştu.

Bonn'da düzenlenen iklim konferansında ABD yaklaşık 40 kişilik bir heyetle temsil ediliyor. 17 Kasım'a kadar sürecek olan konferansta 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulamaya koyulacağını belirleyecek olan "kural kitabı" hazırlanıyor.

Reuters, AFP, AP/ÖA,ÇÖ

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