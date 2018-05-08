Trump'ın kararı öncesi Brüksel'de sürpriz İran toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararını açıklamasına saatler kala, Almanya, Fransa ve İngiltere elçileri Brüksel'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü. AB ülkelerinin elçileri, görüşmenin ardından tüm tarafları tansiyonun 'kontrolsüz bir şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya' çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam TSİ 21.00'de İran'la ilgili kararını açıklayacağını duyurmasının ardından hareketli dakikalar yaşanıyor.

Sabah saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın buna yanıt vereceğini açıklamıştı.

Alman bir yetkili bugün Brüksel'de Fransa, İngiltere ve Almanya elçilerinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan AB ülkelerinin elçileri, tüm tarafları gelecek günlerde tansiyonun 'kontrolsüz bir şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya' çağırdı.