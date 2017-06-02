Trump'ın kararı ABD'de de yankı buldu; Tesla'nın CEO'su Elon Musk istifa etti, şirket yöneticileri tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı dünyayı ayağa kaldırırken, kendi ülkesinden de tepki gecikmedi. ABD'li büyük şirketlerin CEO'larından art arda açıklamalar geldi; Elon Musk, Trump'ın konseyinden istifa etti. Eski ABD Başkanı Barack Obama ise, halefi Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararına tepki göstererek, anlaşmanın dünya genelinde düşük karbon seviyesine ulaşmak için yapılan ilk küresel anlaşma olduğunu vurguladı.

Anlaşmaya bağlı kalmaya devam edecek ülkelerin istihdam ve endüstri alanlarında anlaşmanın semeresini göreceğine dikkati çeken Obama, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Paris İklim Anlaşması ABD'nin dünya sahnesindeki istikrarlı ve prensipli liderliği sayesinde mümkün oldu. ABD'nin diğer ülkelerin önünde yer alması gerektiğine inanıyorum. Ancak, ABD'nin liderlik yokluğunda ve hükümetin geleceği reddeden birkaç ülkeye katılması durumunda bile eyaletlerimizin, şehirlerimizin ve işletmelerimizin adım atarak başı çekeceğine ve sahip olduğumuz tek gezegeni gelecek nesiller adına koruyacağına güveniyorum."

“Amerikan tarihindeki en başarısız eylem”

Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanı olan John Kerry de Trump'ın kararını "Amerikan tarihindeki en başarısızlığa neden olan eylem" olarak yorumladı.

Açıklamasında, hükümetin "insanlığın en büyük varoluşçu krizi" olan iklim değişikliğine sırtını dönmesi eleştiren Kerry, "Anlaşmadan çekilme kararı Amerika'nın liderlikten kendini geri çekmesidir. Bu bizim nüfuzumuza ve istihdamımıza mal olacak, ayrıca diğer ülkelerin de anlaşmadan çekilmesine sebep olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pittsburgh anlaşmanın hükümlerine uyacak

Dünkü konuşmasında ABD'in kömür madenleriyle zengin Pittsburgh şehrini koruyacağını dile getiren ve "Ben, Pittsburgh vatandaşlarını temsil etmek için seçildim, Paris'i değil" ifadesini kullanan Trump'a Pittsburgh Belediye Başkanı Bill Peduto'dan da yanıt geldi.

Peduto, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pittsburgh'ün belediye başkanı olarak, insanlarımız, ekonomimiz ve geleceğimiz için Paris anlaşmasının hükümlerini takip edeceğimizi garanti ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Pittsburgh halkının yüzde 80'inin geçen yıl kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın Demokrat rakibi Hillary Clinton'a oy verdiğini hatırlatan Peduto, Pittsburgh'deki su kaynakları ve arıtma tesislerinin de çevre dostu altyapıya kavuşacağını taahhüt etti.

Tesla'nın CEO'su Musk Trump'ın konseyinden ayrıldı

ABD'li büyük şirketlerin CEO'larından da Trump'ın kararına tepki gecikmedi.

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği gerçek. Paris (anlaşmasından) çekilmek Amerika veya dünya için iyi değil" ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca, Trump'ın ekonomi konseyinden de ayrıldığını bildirdi.

Tesla'nın CEO'su, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Trump'ın Paris anlaşmasından çekilme kararı alması durumunda ABD Başkanı'nın iş danışmanlık konseyinden ayrılacağını duyurmuştu.

Eğlence endüstrisi devi The Walt Disney Company'nin CEO'su Robert Iger de Trump'ın danışmanlık konseyinden ayrılan bir başka yönetici oldu.

Iger, Twitter hesabından, "Paris anlaşmasından çekilme nedeniyle prensip olarak Başkan'ın konseyinden istifa ettim" mesajını paylaştı.

Goldman Sachs CEO'su 6 yıl sonra paylaşımda bulundu

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'in 2006'dan bu yana CEO'su olan Lloyd Blankfein, Haziran 2011'den itibaren ilk kez Twitter'dan paylaşım yaptı.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının ABD'nin aleyhine olduğunu vurgulayan Blankfein, "Bugünkü karar, çevre ve ABD'nin dünyadaki lider pozisyonu için bir gerilemedir" açıklamasını yaptı.

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Google CEO'su: Hayal kırıklığına uğradım

ABD'li teknoloji devi Google'un CEO'su Sundar Pichai de Twitter'daki açıklamasında, kararın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade ederek, "Google, daha temiz ve refah bir gelecek için sıkı çalışmaya devam edecektir" yorumunu aktardı.

ABD'nin en büyük enerji şirketlerinden General Electric'in CEO'su Jeff Immelt, Twitter'daki paylaşımında söz konusu kararın kendisi için hayal kırıklığı olduğuna işaret ederek, "İklim değişikliği gerçek. Şimdi, endüstri liderlik yapmalı ve hükümete bel bağlamamalı" ifadelerine yer verdi.

Kömür endüstrisinden destek geldi

Kentucky Kömür Birliği (KCA) ise Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi çekme kararını destekledi.

KCA Başkanı Tyler White, yaptığı açıklamada, Trump'ın selefi Barack Obama ve hükümetinin ABD Kongresinin onayını almadan Paris İklim Anlaşması'nı müzakere ettiğine söyledi.

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Trump, 4 AB liderine kararını anlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu arayarak ülkesini neden Paris İklim Anlaşması'ndan çektiğini anlattığı bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Avrupalı dört liderle ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Trump'ın her bir lidere Paris anlaşmasından ABD'yi neden çektiğini şahsen açıkladığı belirtilerek, "Başkan, görevinin ilk aylarında bu konuyla ilgili dürüst ve yapıcı tartışmaları sebebiyle dört lidere de teşekkür etti" ifadesine yer verildi.