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Bilim / Teknoloji

Trump'ın kampanyasında Facebook verilerinin kullanıldığı ortaya çıktı; şirket 30 milyar dolar zarar etti

Cambrigde Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgisini izinsizce kullandığı ortaya çıkmıştı

20 Mart 2018 01:01

Facebook'un kurucusu ve patronu Mark Zuckerberg (33), şirkete ait verilerin Donald Trump'ın kampanyasına destek veren Cambridge Analytica tarafından izinsiz kullanıldığının ortaya çıkmasıyla sadece bir günde 4 milyar dolarını kaybetti. Facebook genelinde kayıp ise 30 milyar doları buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon'a ait olan Cambrigde Analytica isimli bir şirketin 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgisini seçim kampanyasında kullandığının ortaya çıkması Facebook'a ve sahibi Zuckerberg'a pahalıya patladı.

The New York Times Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD genelinde 50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının verileri şirketin bilgisi dahilinde toplandı ve daha da önemlisi bu kullanıcıların politik duruşu ve psikolojik açısı analiz edildi.

Bu durumun ortaya çıkması ise Facebook hisselerine büyük bir darbe indirdi. Skandalın ardından Dow Jones açılışında Facebook hisseleri yüzde 5.5 değer kaybetti. Hisselerdeki düşüş 538 milyar dolar piyasa değerine sahip Facebook'un 30 milyar dolar erimesine yol açtı.

Ancak bu durum Zuckerberg'i de etkiledi. Forbes milyarderler sıralamasında 5'inci sırada bulunan Zuckerberg'in hisselerinin de değer yitirmesiyle bir günde 4 milyar doları buhar oldu.

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