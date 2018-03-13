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Medya

"Trump'ın kafasında 100 konu varsa Mümbiç 99. sırada, zirvede Hope Hicks var"

"Bunlar ağır magazin konuları olabilir, ama Washington gerçeğinin önemli bir parçası"

13 Mart 2018 15:00

Habertürk yazarı Serdar Turgut,  ABD Başkanı Donald Trump'ın Hope Hicks'in istifasından sonra bazı çevrelerce "zincilerinden boşalmış durumda olduğu"nu ifade edildiğini belirterek, "Bu durumu bilen bazı arkadaşlar, 'Şimdi Trump’ın kafasında diyelim 100 konu varsa Münbiç 99., Fırat’ın doğusu ise 100. sıradadır' diyor" dediğini aktardı. Turgut, "Trump'ın kafasında birinci sırada ne var?" sorusuna "Birinci sırada Hope Hicks, ikincide ise Stormy Daniels adlı Trump’tan para aldığını iddia eden hayat kadını var" yanıtının verildiğini de aktardı.

Serdar Turgut'un Habertürk'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Unglued”, “zamkların çözülmesi” olarak çevrilebilir, ama asıl anlamı“zincirlerinden boşalma”dır. Trump’ın şu anda zincirlerinden boşalmış durumda olduğu, şehrin karar vericilerinin Washington’da iş çıkışlarında birçok bar ve restoranda aralarında konuştuğu bir kavram.

Bu durumun özellikle Trump’ın duygusal olarak çok bağlandığı Hope Hicks’in istifasından sonra şiddetle ortaya çıktığı ve zaten bir konuya odaklanmakta zorlanan Trump’ın şimdi hiçbir ciddi konuya tam el atamadığı, bu durumun birimler arasındaki koordinasyonsuzluk sorununu kriz boyutuna getirme aşamasında olduğu vurgulanıyor.

Bu durumu bilen bazı arkadaşlar, “Şimdi Trump’ın kafasında diyelim 100 konu varsa Münbiç 99., Fırat’ın doğusu ise 100. sıradadır” diyor. “Peki birinci sırada ne var?” soruma ise gülümseyerek “Birinci sırada Hope Hicks, ikincide ise Stormy Daniels adlı Trump’tan para aldığını iddia eden hayat kadını var” yanıtını veriyorlar.

Bunlar ağır magazin konuları olabilir, ama Washington gerçeğinin önemli bir parçası.

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