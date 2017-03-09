Trump'ın istifa eden danışmanı Flynn, Türk hükümeti için lobicilik yapmış olabileceğini kabul etti!

Rus yönetimi ile gizlice görüştüğü ortaya çıkınca istifa eden Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Adalet Bakanlığına, ABD seçimlerinden hemen önce Türk hükümeti yararına lobicilik yapmış olabileceğine ilişkin evrak kaydı yaptı. Flynn’ın avukatlarının ABD Adalet Bakanlığı Yabancı Ülkeler Adına Lobicilik Dairesine Salı günü sundukları ek kayıt belgelerinde, Flynn ve firmasının, Ağustos-Kasım ayları arasında 530 bin dolar karşılığında yaptıkları lobicilik faaliyetinin, ‘’Türkiye Cumhuriyeti yararına yapılmış sayılabileceği’’ kaydedildi.

ABD Yabancı Ülkeler Adına Lobicilik yasası gereğince, yabancı bir devlet yararına lobicilik yapacak ABD vatandaşlarının, ABD Adalet Bakanlığına bunu belirtecek kayıt yaptırmaları zorunlu. Bu kaydı yaptırmamak kriminal suç kabul ediliyor.

Flynn’a ait Flynn Intel Group Inc. ile lobicilik sözleşmesini yapan Hollanda merkezli Inovo BV şirketinin sahibi Ekim Alptekin ise Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, kendisinin Türk hükümetinden doğrudan talimat alan biri olmadığı için Flynn’ın ABD Adalet Bakanlığına böyle bir başvuru yapmasına gerek olmadığını düşündüğünü söyledi. AP haber ajansı ise Alptekin’in, başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yönetim kurulu üyesi olduğuna dikkat çekildi.

Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmadı

Flynn Intel Group firması, Inovo BV firması ile lobicilik sözleşmesi yaptığını daha önce ABD Kongresine açıklamıştı. Ancak ne Flynn ne de firması, yabancı bir devlet adına lobicilik faaliyetlerinin şeffaflığı konusunda titiz olan Adalet Bakanlığına bu konuda bir kayıt yaptırmamıştı. AP Haber Ajansının ulaşmaya çalıştığı Flynn, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği veya Beyaz Saray henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadılar.

Flynn adına Salı günü Adalet Bakanlığına teslim edilen evraklara göre Flynn, Türk şirketi adına lobicilik faaliyetine, Trump’ın kampanyasının önde gelen temsilcilerinden biri olduğu 2016 yılı Ağustos ayında başladı ve Kasım ayına kadar lobici ilişkisi sürdü. Alptekin, AP’ye yaptığı açıklamada, Flynn ile Türk yetkililerin de BM Genel Kurulu toplantıları için New York’ta bulunduğu günlerde adı açıklanmayan bir New York hotelinde bir araya geldiğini söyledi. Flynn’ın teslim ettiği evraklara göre Flynn’ın temas kurduğu Türk devlet yetkilileri arasında Türk Dışişleri Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı yetkilileri var. Ancak evraklarda bu kişilerin adları açıklanmadı.

Lobicilik faaliyetinin odağında Gülen var

Mike Flynn’ın sözleşmeye konu olan lobicilik faaliyetinin odağında ise Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı sanığı olarak ABD’den iadesini istediği Fetullah Gülen yer alıyor. Flynn’ın teslim ettiği evraka göre Flynn’ın firması Gülen ve ABD’deki faaliyetleri hakkında bilgi toplayıp, ABD yönetiminin Gülen’e karşı harekete geçmesi konusunda lobi yürüttü. Bu çerçevede ekim ayında Temsilciler Meclisi Güvenlik Komitesi üyeleri ile Flynn firması bir toplantı gerçekleştirmiş. AP’nin haberine göre Flynn Kongre üyeleri ile toplantıyı, yeni geliştirilen bir teknolojiyi görüşme talebiyle ayarlamış. Ancak toplantı başlar başlamaz Flynn, Kongre’de Gülen’in faaliyetleri konusunda bir soruşturma oturumu yapılması konusunda telkinlerde bulunmuş. Ancak bu çabasından bir sonuç alamamış. AP’ye konuşan ve bu toplantı hakkında ilk elden bilgi sahibi bir Kongre yetkilisi Flynn’ın bu toplantıda kimi temsil ettiği konusunda Kongre yetkililerini bilgilendirmediğini aktarıyor.

Gülen'in Bin Ladin'e benzetmişti

Flynn’ın en ses getiren faaliyeti ise ABD Başkanlık seçiminin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü Washington merkezli politik gazetesi The Hill’de yayınlanan ve Gülen’i ‘ABD için Bin Ladin’den tehlikeli bir terörist’ olarak nitelendirdiği yazısı oldu. Flynn bu yazısında, ABD’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılarına uyarak, Gülen’i iade etmesi gerektiğini savundu. Flynn, Adalet Bakanlığına önceki gün teslim ettiği evrakta ise söz konusu yazıyı yazma konusunda ne Inovo firmasından ne de Türk hükümetinden bir talep almadığını belirtti. The Hill gazetesinin web sitesi ise, Flynn’ın dün teslim ettiği evraklardan sonra bugün söz konusu yazının altına, Flynn’ın söz konusu yazıyı yazdığında, bu konuda lobi yapmak için para aldığını belirtmediği notunu ekleyerek, bunun bağımsız bir yorum değil, lobi faaliyeti kapsamında bir yazı olduğuna dönük şerh düştü.

Ekim Alptekin ise, AP’ye yaptığı açıklamada, Flynn Intel Group firmasının lobicilik çalışmalarından yeterince memnun kalmadıklarını ve 530 bin dolarlık ödemenin bir kısmını geri istediklerini de açıkladı.