"Trump'ın Irak ziyareti diplomatik teamüllere aykırı"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ve gizli ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte, 26 Aralık'ta, Irak'a sürpriz bir ziyarette bulunup Aynü'l Esed Askeri Üssü Amerikan askerleri ziyaret etmişti.

Ziyareti değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Washington yönetimini eleştirdi.

ABD'nin bölgedeki ve Irak'taki askeri varlığının sayısız müdahaleler, harcanan milyarlarca dolar ve bu ülke halkı için telafi edilemez ağır maliyetlerin sonucunda "kanunsuz ve meşru olmayan" bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren Kasımi, "Trump bugün gizli bir şekilde, en sıkı güvenlik önlemleri altında bölgedeki bir ülkenin topraklarına gelmek zorunda kalıyor ve bu uzmanlar, Iraklı makamlar ve ülke halkının muhalefetine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Kasımi, Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Irak'ın ulusal egemenliğine karşı saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

Bölge hükümetleri ve halklarının hiçbir zaman "işgalci yabancı güçlerin" bölge ülkeleri arasında ikilik çıkarmasına izin vermeyeceğini belirten Kasımi, "Yabancı güçler er ya da geç mutlaka bölgeyi terk edecektir. Bölge ülkeleri, güvenlik ve istikrarın bölgesel dinamiklere ve kaynaklara dayanarak sağlanmasından başka çare olmadığını görmelidir." değerlendirmesinde bulundu.