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Yaşam

Trump'ın ilk eşi: Ben olmasaydım Donald bugünkü kişi olmazdı

"Melania Trump'la iyi anlaşıyorum, çünkü o first lady"

09 Ekim 2017 16:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 yıl önce boşandığı ilk eşi Ivana Trump, "Ben olmasaydım, şu an olduğu kişi olmazdı (Donald Trump)" diye konuştu.

CBS News'den Jim Axelrod'a röportaj veren Ivana Trump, 25 yıl önce boşandığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump'la ilgili kendisine yöneltilen, "Siz olmasaydınız, şu an olduğu kişi olur muydu?" sorusuna Ivana, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

"Çocuklarımızı ben yetiştirdim"

Trump'tan olan çocukları Donald Jr., Eric ve Ivanka ile gurur duyduğunu belirten Ivana Trump, seçim kampanyası sırasında çocuklarını izlemenin kendisine ‘Raising Trump' (Trump Yetiştirmek) adlı kitabı yazmak için ilham verdiğini belirtti.

Çocuklarını kimin yetiştirdiği sorusuna üzerine ise Ivana Trump, "Kesinlikle ben" diye karşılık verdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Ivana Trump'a, ABD Başkanı'nın ikinci eşi Marla Maples ve şu anki eşi First Lady Melania Trump'la ilgili de soru yöneltildi.

Ivana Trump, Maples'ın adını bile ‘ağzına almayarak', "Onun hakkında konuşmuyorum. O bir şov kızı. Hayatında başardığı hiçbir şey yok" dedi. ​Öte yandan Melania Trump ile ilişkisinin ise ‘tamamen başka bir konu' olduğunu söyleyen Ivana, First Lady ile iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Bunun sebebi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Biri (Marla), bir hiç. Diğeri (Melania) ise first lady."

1977 yılında evlenen Donald ile Ivana, Trump'ın Marla Maples ile ilişkisi ortaya çıkınca 1992'de boşanmıştı. Daha sonra Marla Maples ile evlenen Donald Trump'ın bu evlilikten de Tiffany adlı bir kızı olmuştu.

"Trump Çekya Büyükelçisi olmamı teklif etti"

Öte yandan Ivana Trump, ABD Başkanı'nın kendisine Çekya Büyükelçiliği görevini teklif ettiğini fakat ‘özel hayatını korumak istediği' için bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Eski eşiyle her hafta konuştuğunu belirten Ivana, Twitter alışkanlıkları konusunda kendisini desteklediğini dile getirdi:

"Ona, ‘Bence tweet atmalısın. Bu yeni bir yol, yeni bir teknoloji. Eğer kelimelerini, The New York Times'a konuşmadan ki her bir kelimeni çarpıtacaklar, aynen aktarmak istiyorsan, mesajını böyle iletmelisin' dedim."

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