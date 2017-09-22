"Trump'ın hareketleri erkek şempanzelerin egemenlik ritüellerini hatırlatıyor"

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası politika konusundaki tavrı ve Twitter’da yaptığı paylaşımlar, uzmanlar tarafından erkek şempanzelerin egemenlik kurma ritüellerine benzetildi.

50 yıldan uzun süredir primatlar üzerine çalışmalar yapan ve şu anda da Tanzanya'da bulunan dünyaca ünlü primatolog Dame Jane Goodall, 2016'daki başkanlık seçimleri sırasında The Atlantic'e yaptığı açıklamada, "Trump’ın hareketleri bana birçok yönden erkek şempanzeleri ve onların hakimiyet ritüellerini hatırlatıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erkek şempanzelerin rakiplerini etkilemek için "ayaklarını hızlıca yere vurmak, yeri tekmelemek, dalları yıkmak ve taş atmak' gibi inanılmaz şovlar sergileyerek egemenlik hiyerarşisinde yükselmeye çalıştıklarını kaydeden Goodall, daha agresif şovların erkekleri hiyerarşinin üst sıralarına taşıdığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na ilk kez seslenmesinin ardından Goodall’ın tespitlerini hatırlatan Northwestern Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Dan P. MacAdams da "Lider erkek şempanze en sonunda çılgına döner ve çığlık atmaya, yuhalamaya ve yakındaki diğer erkeklere yönelik el kol hareketleri yapmaya başlar. Trump’ın attığı kışkırtıcı tweetler de bu gösterinin insan versiyonu. Düşmanlarını rahatsız etmek ve onun itaatkâr tabanını bir araya getirmek için tasarlanmış. Bu sözlü çıkışlar Başkan’ın egemenliğini güçlendirmeyi hedefliyor" diye konuştu.