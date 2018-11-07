Trump'ın hareket alanı daralacak mı?

Trump’ın Başkanlık döneminin ortasında yapılan Kongre seçimleri Washington’daki güç dağılımını değiştirdi. Demokratların Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerden alması ne anlama geliyor? Dört maddede derledik.ABD'de düzenlenen ara seçimlerde muhalefetteki Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmeyi başarırken Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluğunu korudu. Demokratların bu kısmi başarısı Trump'ın bazı konularda hareket alanını daraltacak, bazı konularda ise Washington'daki günlük işleyişe etkisi olmayacak. Dört maddede derledik.

Yasamayı engelleme

ABD'de bütün yasaların Kongre'nin iki kanadında da onaylanması gerekiyor. Buna göre Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin bütün yasa önerilerini, dolayısıyla da Trump'ın ajandasını frenleyebilecek.

Örneğin Temsilciler Meclisi Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için talep ettiği 25 milyar doları bloke edebilir. Ayrıca Obama döneminde yürürlüğe giren sağlık reformunun budanması amacıyla Cumhuriyetçiler tarafından başlatılacak girişimleri de geri çevirebilir.

Görev dağılımı

Temsilciler Meclisi'nin Trump'ın personel politikasına müdahale imkânları ise sınırlı. Başkanın atayacağı hükümet üyeleri ve federal yargıçların Senato'da onaylanması yetiyor.

Donald Trump Başkanlık döneminin ilk yarısında tartışmalı isimleri göreve getirmeyi başarmıştı. Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk, cinsel tacizle suçlanan Yüksek Mahkeme yargıcı Brett Kavanaugh dâhil olmak üzere Trump'ın bütün adaylarını onaylamıştı. Yasama döneminin ikinci yarısında da Trump'ın bu konuda sıkıntı çekeceği sanılmıyor.

Parlamento soruşturmaları

Trump ekibinin 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında Rusya ile bağlantı kurduğu şüphesiyle başlatılan Kongre araştırmasında bütün komisyonlarda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması nedeniyle şimdiye kadar ilerleme sağlanamamıştı. Rusya bağlantılarının Temsilciler Meclisi'nde görüşüleceği komisyonlara bundan böyle Demokratlar başkanlık edecek. Bu bakımdan araştırmaya daha fazla önem verilmesi mümkün olacak.

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde hükümet üyeleriyle diğer tanıkları ifadeye çağırabilecek ve gizli evrakı talep edebilecek. Ayrıca komisyon çalışmalarının bundan böyle kapalı kapılar ardında değil de kamuoyuna açık bir şekilde yapılması beklenebilir.

Temsilciler Meclisi araştırma konularına yenilerini de ekleyebilecek ve örneğin Donald Trump'ın şirketinin faaliyetleri ile başkanlık görevi arasındaki ilintiyi, cinsel ilişki kurduğu kadınlara susmaları için para ödediği iddiaları ile Başkan'a yöneltilen diğer cinsel taciz suçlamalarını soruşturabilecek.

Trump'ın azledilmesi

Demokrat parti Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğuyla Donald Trump'ı görevden azil prosedürü de başlatabilecek. Bu işlemlerin başlatılabilmesi için Temsilciler Meclisi'nin basit çoğunlukla karar alması yetiyor.

Kongre seçim kampanyası sırasında Trump'ın görevden uzaklaştırılmasını gündeme getirmeyen Demokratlar, Başkanın yasa dışı davrandığına dair ipucu bulunduğu ve parti tabanı bu konuda baskı yaptığı takdirde kararını değiştirebilir.

Ancak Başkan'ın görevden alınabilmesi için Senato'da üçte ikilik çoğunluk gerekiyor. Demokratların Trump'ı Beyaz Saray'dan uzaklaştırabilmek için yeterli sayıda Cumhuriyetçi parti Senatörünü ikna edebilecekleri sanılmıyor.

DW,AFP/AG, BK

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