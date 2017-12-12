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Dünya
Deutsche Welle

Trump'ın gözü Mars'ta

ABD Başkanı Trump, Ay'a yeniden astronot göndermesi için NASA'ya talimat verdi. Trump uzun vadeli hedeflerinin Mars'a astronot indirmek olduğunu söyledi.

12 Aralık 2017 12:15

ABD Başkanı Donald Trump, Ay’a yeniden astronot göndereceklerini açıkladı. Konuyla ilgili Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) verdiği talimatın imza töreninde konuşan Başkan Trump, "uzay araştırmalarında dünya lideri olduklarını" ve "yeni uzay programının Amerikalıları Mars’a götüreceğini" söyledi.

İmza töreninde geçmişte Ay'a giden eski astronotlardan Buzz Aldrin ve Jack Schmitt ile faal kadın astronot Peggy Whitson da hazır bulundu. Whitson 665 günle uzayda en uzun kalan kadın astronot unvanını almıştı. Ay'a en son ayak basan astronot 1972 yılında Eugene Cernan olmuştu.

Çin de Ay'a çıkıyor

Trump, uzay araştırmalarının çeşitli alanlardaki çalışmalar açısından önem taşıdığını belirtti ve ayrıntılarını açıklamamakla birlikte buna örnek olarak askeri alandaki faaliyetleri gösterdi.

Çin Haziran ayında, Ay’a insan göndermek için ön hazırlıklara başladığını duyurmuştu. Çin 2003 yılında ABD ve Rusya’dan sonra kendi imkânlarıyla uzaya insan gönderen üçüncü ülke olmuştu.

DW/Reuters,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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