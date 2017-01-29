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BBC Türkçe

Trump'ın göçmen kararı yargıçtan döndü

New York Federal Mahkemesi'nden Yargıç Ann Donnelly, ABD Başkanı Trump'ın ülke sınırlarını mültecilere ve yedi ülkenin vatandaşlarına kapayan kararnamesini geçici olarak durduran bir karar aldı. Bu karar, ABD'nin çeşitli havaalanlarında gözaltına alınan v

29 Ocak 2017 16:16

New York Federal Mahkemesi'nden Yargıç Ann Donnelly, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke sınırlarını mültecilere ve yedi ülkenin vatandaşlarına kapayan kararnamesini geçici olarak durduran bir karar aldı. Yargıç Donnelly'nin kararı, ABD'nin çeşitli havaalanlarında gözaltına alınan ve geçerli göçmenlik belgesi ya da vizesi olan bireylerin sınır dışı edilmesini engelliyor.

New York'ta bulunan federal mahkemenin kararına göre, 'ABD'ye yasal olarak girme hakkı bulunan' göçmenler, sınır dışı edilemeyecek.

Karar, Trump'ın kararnamesinden etkilenenlerin 'azımsanamayacak ve geri dönüşü olmayacak' bir şekilde zarar görebileceğini belirtiyor.

Yargıç Donnelly'nin kararı Trump'ın imzaladığı kararnamenin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiyor; o yüzden halen havaalanlarında tutulan göçmenlere ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Karar, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) Trump'ın Cuma günü imzaladığı kararnameye tepki olarak açtığı davanın üzerine geldi.

ACLU, havalimanlarında 100-200 kişinin tutulduğunu öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerin ABD'ye girişini, "ikinci bir emre kadar" durdurmuş, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarına 3 aylık vize kısıtlaması getirmişti.

- ABD göçmen kabul programı 120 günlüğüne askıya alındı.

- "Kayda değer" bir değişim olana kadar Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişi yasaklandı.

- Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den ABD'yi ziyaret etmek isteyenlere 3 ay boyunca vize verilmeyecek. Diplomatik vize gibi bazı vize türleri yasağın dışında tutulacak.

- 2017'de ABD'ye 50 bin mülteci kabul edilecek. Trump'ın selefi Barack Obama bu sayıyı 'en fazla 110 bin' olarak belirlemişti.

- Göçmen kabul programında, kendi ülkesinde dini azınlık olanlara öncelik verilecek.

Kararın mahkeme dışında bekleyenler tarafından sevinçle karşılandığını aktaran Göçmenlerin Hakları Projesi'nden Lee Gelernt, bazı kişilerin 'uçaklara konularak geri gönderilmekle' tehdit edildiğini söyledi.

Mahkemenin önünde toplanan kalabalığa konuşan Gelernt, "Yargıç, hükümetin ne yaptığını gördü ve bize istediğimizi verdi - Trump'ın kararını engellemek ve hükümetin ülkeye gelip de yakalanan kişileri geri göndermesine geçit vermemek" ifadesini kullandı.

Gelernt, mahkemenin aynı zamanda hükümetten bu kararname yüzünden tutulanların isim listesini istediğini aktardı.

Gelernt, bu kişilerin her biriyle tek tek ilgileneceklerini duyurdu.

Dava, New York'taki John F. Kennedy Havaalanı'nda ABD'ye yasal giriş izni olan ve gözaltına alınan iki Iraklı adına açıldı.

Gözaltına alınan Iraklılardan birinin ABD ordusuna sözleşmeli olarak çevirmenlik yaptığı belirtilmişti.

Serbest bırakılan iki Iraklı'nın davası Şubat'ta tekrar görülecek.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Pazar günü erken saatlerde mahkeme kararına uyacaklarını, ancak Trump'ın kararını da uygulamaya devam edeceklerini duyurdu.

Cumartesi günü, beş Irak ve bir Yemen vatandaşı, Kahire'den New York'a giden uçağa alınmamıştı.

Hollanda havayolu KLM ise ABD uçuşlarına yedi kişiyi almadıklarını duyurdu.

Karar, çifte vatandaş olanlara da uygulanıyor.

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