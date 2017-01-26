Trump'ın göç politikasına tepki büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''yasadışı göçle mücadele adına'' Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalaması Meksika cephesinde tepkiyle karşılandı. Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, Trump'ın girişimini kınayarak "Defalarca söyledim, Meksika böyle bir duvarın parasını ödemeyecek" şeklinde konuştu.

ABD'deki Meksikalılara da "Yalnız değilsiniz" çağrısı yapan Nieto, Trump'ın sınırdışı tehditleriyle karşı karşıya kalan Meksikalı göçmenlere yasal danışmanlık ve koruma hizmeti sağlayacaklarını duyurdu.

"Meksika duvarlara inanmamaktadır" ifadelerini kullanan Nieto, 31 Ocak'ta gerçekleştirmesi beklenen Washington ziyaretini iptal edip etmeyeceğine dair ise bir açıklama yapmadı. Meksika Devlet Başkanı, Washington'da ABD hükümet temsilcileriyle biraraya gelen Meksika Dışişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı'nın kendisini bu temaslarla ilgili bilgilendirmesinin ardından atılacak adımlar konusundaki kararını açıklayacağını söyledi.

Trump'ın kararı ABD'de de tepkilere neden oldu. New York'ta Amerikan - İslam İlişkiler Konseyi'nin çağrısı ile toplanan yüzlerce kişi Trump'ın kararını protesto etti. Protestoya katılanlar, "Sığınmacılar kalmak üzere burada" sloganıyla yürüdü.

"Sığınak kentler'' tepkisi

Trump, yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilmesi için ABD Göç Dairesi ile işbirliği yapmayan ''sığınak kentlerle'' (sanctuary cities) ilgili de girişimde bulunacaklarını açıklamıştı. Trump'ın bu kentlerin federal bütçelerinin kısılması yönündeki kararnameyi onaylamasına New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise tepki gösterdi.

De Blasio, Trump'ın kararına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasalara uyan New Yorkluları sınır dışı etmeyeceğiz, aileleri parçalamayacağız, çocukları anne babasız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. De Blasio ayrıca New Yorkluların değerlerine ters düşen başkanın bu girişiminin uygulamaya konması halinde mahkemeye gideceğini ve bu uygulamanın ülke çapında büyük bir direnişle karşılaşacağını ifade etti.

Trump'ın girişimine Seattle ve San Francisco belediye başkanları da tepki gösterdi.

Aralarında Chicago, New Jersey, Philadelphia'nın da bulunduğu 200'den fazla "sığınak kent" resmi bir statü olmasa da ABD'deki yasadışı göçmenleri korumak amacıyla federal göç yetkileleriyle işbirliği yapmayan kent yönetimlerini ifade etmek için kullanılıyor.

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AFP/AP/dpa/SÖ/HS