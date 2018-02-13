T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'ın gelini hastaneye kaldırıldı (2)

(Ayrıntı eklendi)  Nafiz Albayrak / New York, 12 Şubat (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın gelini Vanessa Trump eşine gönderilen bir mektubu açınca hastaneye kaldırıldı

13 Şubat 2018 01:38

(Ayrıntı eklendi) 

Nafiz Albayrak / New York, 12 Şubat (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın gelini Vanessa Trump eşine gönderilen bir mektubu açınca hastaneye kaldırıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın eşi Vanessa Trump, Trump Jr adınae gönderilen bir mektubun içindeki beyaz tozun etkisiyle hastaneye kaldırıldı.
New York polis yetkilileri, içinden beyaz toz çıkan şüpheli zarfı açan Vanessa Trump\'ın öksürme ve mide bulantısı hissettiğini aktardı. Yapılan test sonucunda beyaz tozun tehlikeli bir madde olmadığı belirtildi ancak beyaz tozun ne olduğu açıklanmadı. Kimliği belli olmayan bir kişi tarafından yollanan zarf ve içindeki beyaz toz ile ilgili olarak hem New York polisi hem de ABD Gizli Servisi\'ne bağlı detektifler araştırma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AyrıntıAlbayrakNew YorkDHAABD Başkanı Donald TrumpınVanessa TrumpDonald Trump JrınVanessa Trump Trump JrYapılanKimliğiABD Gizli Servisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24