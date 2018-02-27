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Dünya

Trump'ın, Florida'daki okul katliamına müdahale etmediği için 'korkaklıkla' suçladığı polis suçlamaları reddetti

Şerif Yardımcısı Scot Peterson, görevden uzaklaştırılmasının ardından istifa etmişti

27 Şubat 2018 23:23

ABD'nin Florida eyaletindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 14 Şubat'ta 17 kişinin öldüğü katliamda, okulda görevli olmasına rağmen saldırgan Nikolas Cruz'a müdahale etmediği için ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'korkaklıkla' suçladığı Şerif Yardımcısı Scot Peterson eleştirilere yanıt verdi.

ABD'yi ayağa kaldıran Florida'daki okul katliamının yaşandığı sırada silahlı ve üniformalı şekilde okulda olmasına rağmen içeri girmediği ve 19 yaşındaki saldırgana müdahale etmediği güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkan Şerif Yardımcısı Peterson kendini savundu.

“Saldırının dışarıda olduğunu zannetti”

Peterson'ın avukatı Joseph DiRuzzo müvakkilinin silah seslerine doğru koştuğunu ancak saldırının bina dışında olduğunu sandığını ve eğitimine uygun olarak 'taktik pozisyon' aldığını söyledi.

Peterson da ifadesinde kendisini korumaya alıp dışarıda olduğunu zannettiği olayla ilgili durum değerlendirmesi yaptığını, telsizle bildirimde bulunduğunu ve 'kırmızı kod' verdirterek okul kampüsünün kapatılmasını sağladığını vurguladı.

Peterson "Radyo yayını okulun futbol sahasında silahlı saldırıya uğramış bir kişinin olduğunu belirtiyordu" ifadelerini kullandı.

“Açıkça gerçek dışı”

Trump saldırının ardından görevden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Şerif Yardımcısı'nı 'korkak' olarak nitelemiş, kendisinin olay yerinde olsaydı silahsız olsa bile saldırıya müdahale edeceğini söylemişti.

Peterson'ın avukatı müvekkilinin korkakça hareket ettiğine yönelik suçlamaları 'açıkça gerçek dışı' diye niteledi.

Avukat DiRuzzo "Yanlış anlaşılmasın. Peterson o gün 17 kişinin ölümünü önleyebilmiş olmayı umuyor.  O kurbanların ailelerinin acısını paylaşıyor" dedi.

Daha önce Broward Bölgesi Şerifi Scott Israel kamera görüntülerini izlediğinde yardımcısının saldırgana müdahale etmesindeki başarısızlık nedeniyle 'midesinin bulandığını' söylemişti.

Şerif'in ofisi Peterson hakkındaki kurum içi soruşturmanın sürmesi nedeniyle yeni bir yorum yapmayı ise reddetti.

 

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