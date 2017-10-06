Trump'ın fırlattığı kağıt havlulardan rahatsız oldu, 6 kamyon yardım gönderdi

ANKARA, (DHA) - MARİA Kasırgası\'nın ardından hayatın normale dönemediği Porto Riko, şiddetli kasırga, sel ve toprak kaymaları ile savaşmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump\'ın Porto Riko\'yu ziyareti sırasında felaketzedelere fırlattığı kağıt havlulardan rahatsız olan Türk asıllı ABD vatandaşı düzenlediği yardım gecesi ile kazazedelere 6 kamyon yardım gönderdi.

Maria Kasırgası\'nın vurduğu Porto Riko\'yu ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump\'ın bölgeyi ziyareti sırasında felaketzedelere fırlattığı kağıt havlulardan rahatsız olan Türk asıllı ABD vatandaşı Alp Eke, Miami\'deki Wynwood Garage & Speed Shop isimli antika araç galerisinde müşterileri ve kendi sosyal çevresiyle düzenlediği yardım gecesinde Porto Riko\'ya 6 kamyon yardım topladı.

Trump\'ın kazazedelere dalga geçer gibi fırlattığı kağıt havlulardan duyduğu rahatsızlıktan sonra bu geceyi düzenlemeye karar verdiğini söyleyen Eke, \"Başkan Trump, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada felaketzedelere güzel havayı övüyor, dalga geçer gibi kağıt havlu fırlatıyor, fırlatırken de basketbol bilip bilmediklerini soruyor. Florida gibi eyaletlerde hayat normale döndü fakat Porto Riko\'da hala elektrik ve su kesintisi devam ediyor, hastaneler çalışmıyor. Buradaki insanlara yardım edebilmek için müşterilerim ve sosyal çevrem ile düzenlediğimiz yardım gecesine katılan 400 kişi 6 kamyon yardım malzemesi topladık. Trump yardım etmediği için biz halk olarak bu yardımı yapma ihtiyacı duyduk. Özellikle çadır, su, ilaç, havlu, giyecek, konserve, bebek maması, bisküvi, fener, pil ve battaniye gönderdik\" dedi.

Toplumun her kesiminden Porto Riko\'ya destek gittiğini belirten Alp Eke, Jennifer Lopez, Mark Anthony, Pitbull gibi ünlü insanlardan oluşan bir grup da kendi özel uçaklarıyla tüm kanser ve acil bakım hastalarını New York\'a uçuruyorlar.