T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'ın FBI Başkanı adayı Christopher Wray kimdir?

Uzmanlar, Wray'in "terörle mücadele" konusunda deneyiminin olmamasının ABD'de kamuoyu ve siyasetçiler tarafından sorgulanabileceğini söylüyor

07 Haziran 2017 21:22

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay görevden aldığı James Comey'nin yerine Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başkanlığına Christopher Wray'i aday gösterdi. Uzmanlar, Wray'in "terörle mücadele" konusunda deneyiminin olmamasının ABD'de kamuoyu ve siyasetçiler tarafından sorgulanabileceğini söylüyor.

Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Christopher Wray, George W. Bush'un başkanlığı döneminde hükümette görev yapmış daha sonra ise özel sektörde yer almış bir isim.

1997-2001 yılları arasında Georgia Eyaleti'nde başsavcı yardımcısı olan Wray, 2003-2005 yılları arasında Adalet Bakanlığı Yardımcılığı görevini yürüttü.

Wray 2005'ten sonra ise beyaz yaka suçlarına odaklanan bir özel avukat olarak Wray King & Spalding hukuk firmasında çalıştı.

New Jersey Valisi'ni temsil etti

Christopher Wray 2014 yılında George Washington Köprüsü skandalı sırasında New Jersey valisini temsil etti.

Eyaletteki köprünün iki şeridinin birkaç günlüğüne trafiğe kapanması ve yakındaki bir kasabadaki trafiğin felç olmasının arkasında, dönemin Cumhuriyetçi valisi Chris Christie'nin bir danışmanının, kasabanın Demokrat Partili belediye başkanını cezalandırma isteği olduğu iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminde yer almış bazı isimlerin Rusya bağlantıları ile ilgili iddiaları soruşturan James Comey'yi Mayıs ayında görevden almıştı.

ABD medyasında Trump'ın, Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia edilmişti.

Comey Perşembe günü, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak Senato İstihbarat Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayacak.

 

ETİKETLER

trumpfbi başkanıChristopher Wray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24