Trump'ın FBI Başkanı adayı Christopher Wray kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay görevden aldığı James Comey'nin yerine Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başkanlığına Christopher Wray'i aday gösterdi. Uzmanlar, Wray'in "terörle mücadele" konusunda deneyiminin olmamasının ABD'de kamuoyu ve siyasetçiler tarafından sorgulanabileceğini söylüyor.

Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Christopher Wray, George W. Bush'un başkanlığı döneminde hükümette görev yapmış daha sonra ise özel sektörde yer almış bir isim.

1997-2001 yılları arasında Georgia Eyaleti'nde başsavcı yardımcısı olan Wray, 2003-2005 yılları arasında Adalet Bakanlığı Yardımcılığı görevini yürüttü.

Wray 2005'ten sonra ise beyaz yaka suçlarına odaklanan bir özel avukat olarak Wray King & Spalding hukuk firmasında çalıştı.

Christopher Wray 2014 yılında George Washington Köprüsü skandalı sırasında New Jersey valisini temsil etti.

Eyaletteki köprünün iki şeridinin birkaç günlüğüne trafiğe kapanması ve yakındaki bir kasabadaki trafiğin felç olmasının arkasında, dönemin Cumhuriyetçi valisi Chris Christie'nin bir danışmanının, kasabanın Demokrat Partili belediye başkanını cezalandırma isteği olduğu iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminde yer almış bazı isimlerin Rusya bağlantıları ile ilgili iddiaları soruşturan James Comey'yi Mayıs ayında görevden almıştı.

ABD medyasında Trump'ın, Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia edilmişti.

Comey Perşembe günü, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak Senato İstihbarat Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayacak.