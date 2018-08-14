Trump'ın F-35 kararı sonrasında Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın dün (13 Ağustos 2018) Türkiye'ye F-35 teslimatını engelleyen tasarıyı imzalaması üzerine, Arizona'da eğitim gören Türk pilotlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Mike Andrews, Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının Trump'un raporu kongreye sunulana kadar devam edeceğini kaydetti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onaylanmasının ardından onayına sunulan "2019 mali yılı ulusal savunma yetki tasarısı"nı dün imzaladı. Trump'ın tasarıyı imzalamasıyla birlikte Türkiye'ye F-35 teslimatı engellenmiş oldu.

Bunun üzerine gözler, F-35 uçaklarıyla Arizona'da eğitim alan Türk pilotlarının durumu merak konusu oldu.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Arizona'da yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan eğitim programının katılımcısı Türk pilotlarına ilişkin konuştu. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının Savunma Bakanı, Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.