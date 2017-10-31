Trump’ın eski seçim kampanyası başkanı mahkemeye çıktı

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Donald Trump’ın eski seçim kampanyası başkanı Paul Manafort ve eski kampanya yetkilisi Rick Gates hakkında dava açıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Robert Mueller’in sözcüsü, 68 yaşındaki Manafort ve iş ortağı Gates hakkında hazırlanan iddianamenin komplo kurmak ve kara para aklamanın yanı sıra yanlış ifade vermek, yabancı ülkelerdeki banka hesaplarını gizlemek gibi 12 suçlamayı kapsadığını açıkladı.

Manafort, savcının çağrısına uyarak başkent Washington DC'deki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim olmuştu. Hem Manafort hem de Gates daha sonra çıkarıldıkları mahkemede hakklarındaki suçlamaları reddettiler.

Manafort ve Gates, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in lideri olduğu Rusya yanlısı Bölgeler Partisi için lobi faaliyeti yaptıkları dönemde kazandıkları milyonlarca doları ABD'den saklamakla suçlanıyorlar.

Trump’ın tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, eski seçim kampanyası yöneticisine yönelik suçlamalara Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla tepki gösterdi.

Trump mesajında, “Kusura bakmayın ama bu, Paul Manafort Trump’ın kampanya ekibinin bir parçası olmadan yıllar önceydi” ifadesini kullandı.

Trump, mesajını Demokratların eski başkan adayı Hillary Clinton'a yönelik olarak "Neden rüşvetçi Hillary ve Demokratlara odaklanılmıyor” sözleriyle sürdürdü.

Trump bir diğer mesajında da Rusya ile gizli bir anlaşma yapılmadığını vurguladı.

Manafort'a seçimlerle ilgili suçlama yöneltilmiyor

Yürütülen soruşturmada, geçen yıl yapılan ABD başkanlık seçimleri öncesinde Trump’ın seçim kampanyası ekibi ile Rus hükümeti arasında gizli işbirliği olduğuna dair iddialar inceleniyordu.

18 milyon doları aşkın kara parayı akladığı iddia edilen Manafort'a yönelik 31 sayfalık iddianamede, Trump ve başkanlık seçimlerine ilişkin bir suçlama bulunmuyor.

Manafort, 2016 yılının Haziran-Ağustos aylarında arasında Trump’ın seçim kampanyasının yöneticiliğini yapmıştı. Ukrayna'daki Rusya yanlısı güçler için yaptığı gizli lobi faaliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Ancak Manafort'a yönelik kara para aklama ve yanlış ifade verme suçlamalarının, Trump için çalıştığı döneme geldiğine dikkat çekiliyor.

Manafort, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmada kilit isimlerden biri olarak görülüyor. Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower’da Kremlin ile bağlantısı olduğu iddia edilen Rus bir avukat ile yapılan görüşmeye Manafort’un da katıldığı öne sürülüyor.

Kampanya ekibinden Papadopoulos’un itirafı

Rusya ile ABD başkanlık seçimleri arasındaki bağlantı iddialarına dair soruşturma kapsamında, Trump'ın eski kampanya ekibinde dış politika danışmanı olarak görev yapan George Papadopoulos hakkında ise başka bir suçtan dava açıldı.

Savcı Mueller’in sözcüsünün verdiği bilgilere göre, Papadopoulos daha önce FBI'a konuya ilişkin yanlış ifade verdiğini itiraf ederek, suçunu kabul etti.

AFP/Reuters, JD/CÖ

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