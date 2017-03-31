Trump'ın eski güvenlik danışmanı Flynn, Rusya bağlantıları hakkında konuşmaya karar verdi!

ABD basını, Beyaz Saray’ın geçtiğimiz ay kovulan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’in, Senato ve Meclis İstihbarat Komitelerine kendisine ‘cezasızlık’ verilmesi halinde konuşacağını yazdı.

Washington Hattı'ndan İlhan Tanır'ın Wall Street Journal'a dayandırdığı habere göre Flynn, FBI ve Kongre yetkilileri ile görüştü ve Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile bağları hakkında konuşmaya açık olduğunu belirtti. Ama bunun için savcılardan ‘cezalandırılmama’ bir başka ifade ile ‘af’ talep etti.

Türkiye adına lobilicilik yaptığı ortaya çıkmıştı

Flynn’in Türkiye için lobicilik yaptığı da ortaya çıkmıştı. Flynn’in, eski CIA şefi James Woolsey’in olduğu bir ortamda, Türk Bakanlar Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu ve iş adamı Ekim Alptekin ile Fethullah Gülen’i ABD’deki evinden kaçırmayı planladığı medyaya yansımıştı.

Kongre, gönderdiği bir yazı ile Flynn’den aldığı bütün ödemelerin faturalarını ortaya koymasını istemiş, bunların içinde Türkiye’den gelen başka faturaların olabileceği tartışılmıştı.

ABD’de bu gibi davalarda, soruşturma altındaki şüphelinin cezalardan kurtulabilmesi için yapılan soruşturmaya geniş bir şekilde yardımı olması ve daha önce bilinmeyen bilgileri ortaya çıkaracak yeni bilgiler vermesi gerekiyor. Bu açıdan Flynn’in vereceği bilgiler Washington’da bütün hesapları alt-üst edebilir.