Trump'ın eski eşi ve kızı Şırnaklı modacıdan giyiniyor

Dünyaca ünlü birçok isim için kıyafet diken Şırnaklı modacı Numan Ataker, ABD Başkanı Donald Trump'un eski eşi Marla Maples ve kızı Tiffany Trump'ı da giydirdi.

Türkiye'de yarattığı 'John Paul Ataker' markası ile son olarak 15 Şubat'ta New York Moda Haftası'na katılan Şırnaklı modacı Numan Ataker, tasarladığı Ezidi kadın kıyafetleri ile ayakta alkışlanmıştı. Ataker'in defilesini ABD Başkanı Trump'ın eski eşi Marla Maples ve dünya kainat güzeli Amerikalı Olivia Culpo izlemişti.





Çocukluğundan beri moda sektöründe

Aslen 'Asuri' olan ve kendini terzi olarak niteleyen Şırnaklı Numan Ataker, çocukluğundan bu yana modayla iç içe ve dünyaca ünlü isimler için özel kıyafetler dikiyor. Bu kişilerin arasında şarkıcı olarak da ün yapmış ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump ve Trump'ın eski eşi Marala Mapless de bulunuyor.

İstanbul’daki atölyesinde birbirinden özel kıyafetler diken Şırnaklı modacı Ataker, bu kıyafetlerini dünyanın çeşitli ülkelerindeki defilelerde de sergiliyor. Türkiye'de yarattığı 'John Paul Ataker' markası ile son olarak 15 Şubat'ta New York Moda Haftası'na katılan Numan Ataker, tasarladığı Ezidi kadın kıyafetleri ile ayakta alkışlanmıştı. New York'taki defilesiyle ilgili Kürt televizyonuna konuşan modacı Numan Ataker, şöyle dedi: