Trump'ın eski danışmanına Ukrayna'dan 'gizli ödeme' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort'a Ukrayna'da 750 bin dolar tutarında gizli nakit ödeme yapıldığı iddia edildi.

Ukrayna'da milletvekili Serhiy Leşçenko 2009 yılında Manafort'un Rusya yanlısı partiden 750 bin dolar aldığını gizlemeye çalıştığını söyledi.

Leşçenko, Davis Manafort isimli bir firmaya gönderilen bilgisayarlar karşılığında, Manafort'un imzasının bulunduğu iddia edilen 750 bin dolarlık bir faturayı yayınladı.

Para transferinin Beliz'deki bir şirket üzerinden ve Kırgizistan'daki bir banka aracılığıyla gönderildiği öne sürüldü.

Leşçenko satış sözleşmesinin, Manafort'un, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Bölgeler Partisi'ne verdiği danışmanlık hizmeti karşılığında aldığı ödemeleri örtbas etmek için kullanıldığını da belirtti.

Leşçenko, Bölgeler Partisi'nin hesap defterlerinde Manafort'un isminin geçtiğini, defterlerdeki ödeme miktarı ve tarihinin faturadaki bilgilere uyduğunu ileri sürdü.

Manafort faturadaki imzanın kendisine ait olmadığını söylüyor.

Manafort'un sözcüsü Jason Maloni iddiaları "asılsız" olarak tanımladı.

Manafort Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Yanukoviç'in danışmanlığını yapıyordu. Yanukoviç, Ukrayna'da 2014 yılındaki protestoların ardından görevden ayrılmıştı.

Yanukoviç'le bağlarının ortaya çıkmasının ardından Manafort, Trump'ın kampanya başkanlığından istifaya zorlanmıştı.

Manafort, ABD'de Trump'ın seçim kampanyasının Rusya bağlantıları konusunda soruşturma altında olan isimlerden biri.

Pazartesi günü FBI Direktörü James Comey seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını araştırdıklarını açıklamıştı.