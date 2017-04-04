Trump'ın eski danışmanı Flynn, Türkiye'den aldığı parayı geri mi verecek?

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jason Chaffetz, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in, lobicilik faaliyetleri için Türkiye ve Rusya’dan aldığı yüzbinlerce doları geri ödemesi için çaba harcayacağını söyledi.

Amerikan'nın Sesi'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi Devlet Denetleme Komisyonu’nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi olan Chaffetz, Devlet Denetleme Dairesi’ne Flynn’e yapılan ödemeleri soracağını bildirdi.

Chaffetz, "Daha önceki örneklerden hareketle, muhtemel cezası aldığı paraları geri ödemek olacak" dedi.

Emekli general Flynn, Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlığını sadece 24 gün yapmıştı. Flynn, Rusya büyükelçisiyle Trump göreve gelmeden önce yaptığı görüşme hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve diğer yetkililere eksik bilgi verdiği gerekçesiyle Donald Trump’ın isteği üzerine istifa etmişti.

Rusya ve Türkler'in Flynn’e ödediği para yeni mali beyannameler ve Kongre denetçilerinin derlediği bilgilerle yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Belgeler, Flynn’in Türk hükümetinin çıkarlarını korumak üzere 500 bin, Rusya bağlantılı kuruluşlardan da 70 bin dolar kabul ettiğini gösteriyor.

Rusya’dan aldığı miktar, Flynn'in RT televizyonunun 10. yılı kutlaması için Moskova’ya seyahatinin masraflarını da içeriyor. Flynn, bu kutlamada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in yanında oturmuştu.

Flynn, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre’nin her iki kanadında süren Rusya’nın ABD başkanlık seçimine Trump’ın kazanmasına yardımcı olmak için müdahil olduğu yönündeki soruşturmanın merkezinde. Amerikan istihbaratı Rusya’nın seçime müdahil olduğu görüşünde. FBI, Trump’ın yardımcılarının suç işleyerek Rus ajanlarla Cumhuriyetçi adayın seçim şansını arttırmak için işbirliği yapıp yapmadıklarını araştırıyor.

Geçen hafta Flynn, Kongre’de ifade vermek için dokunulmazlık istemişti. Kongre üyeleriyse bunun için çok erken olduğunu kaydetmişlerdi.



Amerika Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre Flynn Türkiye adına lobicilik faaliyeti yürütmek için Ekim Alptekin’e ait olan merkezi Hollanda'daki Inovo BV şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Ancak ne Alptekin ne de Flynn, o dönem bu anlaşmaya dair ABD Adalet Bakanlığı’na bilgi verdi.

Adalet Bakanlığı’na sunulan belgelere göre Flynn’in şirketi Ağustos ayında Türkiye bağlantılı lobi işini aldı. Yine belgelere göre Flynn’in şirketi Alptekin tarafından Türk yetkililerle görüşmek üzere Eylül ayında New York’a davet edildi.

Associated Press ajansına konuşan Alptekin, Flynn'le iki yetkili arasında görüşme ayarladığını kabul ediyor. İşadamı, Türk yetkililerin o dönemde Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katıldığını da söylüyor.

Alptekin, “Flynn’ın ekibinden birine kentte olup olmadığını ve buluşmaya gidip gidemeyeceğini sordum ve onlar da onunla irtibata geçti” dedi.

Belgelerde yetkililerin Türk Dışişleri ve Enerji Bakanları olduğu belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan belgelere göre Flynn’in şirketi Fethullah Gülen hakkında bilgi topladı ve Amerikalı yetkililere Gülen’e karşı adım atmaları için baskı yaptı. Bunlar arasında Ekim ayında Flynn’in şirketiyle ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu’nun bir üyesiyle görüşme ayarlanması da var.

O dönem “The Hill” adlı Kongre haberleri geçen gazetede bir makalesi yayınlanan Flynn, Türkiye’nin desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve Erdoğan’ın Gülen’le ilgili uyarılarını gündeme getirmişti. Flynn, Gülen’e Amerika’da güvenli liman sağlanmaması gerektiğini kaydetmişti.

Flynn, Inovo BV ya da Türk hükümetinden Fethullah Gülen karşıtı yazı yazması için talimat almadığını, yazı için de para almadığını söylüyor. Alptekin de, kendisi Gülen karşıtı olmasına rağmen Flynn’in böyle bir yazı yazmasına destek vermediğinin altını çizdi.

Alptekin ayrıca Flynn’in şirketinin faaliyetlerini yetersiz bulduğunu söyleyerek, kendisine ödenen 530 bin doların bir kısmının geri verilmesini istediğini kaydetti.