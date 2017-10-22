Trump'ın Empire State Binası eskizi 16 bin dolara satıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York’un simgelerinden Empire State Binası’nı çizdiği bir eskiz, çıkarıldığı açık artırmada 16 bin dolara alıcı buldu.

Julien’in Müzayede Evi yetkilileri, ABD Başkanı’nın Empire State Binası eskizini, Mar-a-Lago’daki mülkünü özel bir kulüp olarak açtığı 1995 yılında, Florida’da gerçekleşecek bir yardım etkinliği için çizdiğini ifade etti.

Trump tarafından imzalanan çizimin açık artırmaya çıkarıldığı ilk seferinde 100 dolardan ucuza alıcı bulduğunu kaydeden müzayede evi çalışanları, perşembe günü internet üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkarılan resmin 8 ila 12 bin dolar arasında alıcı bulmasının beklendiğini ancak rakamın bunun üzerine çıkıldığını kaydetti.

23x30 santimetre boyutlarındaki siyah tükenmez kalemle çizilmiş eskizi alan kişinin kimliği açıklanmadı. ABD Başkanı’nın elinden çıkan çizimler daha önce de satıcı bulmuştu. Temmuz ayında, benzer boyutlardaki bir Trump eskizi de 29 bin dolardan satılmıştı.