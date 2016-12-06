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Dünya

Trump'ın eleştirdiği yanıyor; Çin'den sonra havacılık şirketi Boeing’in hisseleri de çakıldı

Trump, Boeing’in gelecek başkanlar için üretme aşmasında olduğu yeni Air Force One siparişinin iptal edilmesini istedi

06 Aralık 2016 23:14

ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Amerikan havacılık şirketi Boeing’in gelecek başkanlar için ürettiği Air Force One 747’nin maliyetinin 4 milyar doları aştığını belirtti. Bu durumu "maliyeti kontrolden çıkmış" şeklinde eleştiren Trump, "Siparişi iptal edin!" ifadelerini kullandı.

 

O kadar çok değil

 

Bu paylaşımın ardından New York’ta yaşadığı Trump Tower’ın lobisinde gazetecilerle bir araya gelen Trump, "Boeing’in çok para kazanmasını isteriz ama o kadar çok değil" dedi.

Şirket, yeni Air Force One uçağı için ön hazırlık yapılmasına yönelik ihaleyi geçen ocak ayında kazanmış ancak toplam maliyetin ne kadar olacağı konusunda net bir açıklama yapılmamıştı.

 

Yüzde 2'ye yakın kayıp

 

Boeing’in hisseleri, Trump’ın söz konusu yorumlarının ardından yüzde 1,6 değer kaybederek, hisse başına 152,16 dolardan 149,75 dolara geriledi.

ABD basınına göre, şirketin basın sözcüsü, Trump’ın açıklamalarıyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacaklarını bildirdi.

Trump, Çin ile geçen hafta Tayvan üzerinden yaşadığı diplomatik gerilimin ardından, Twitter üzerinden Çin'i eleştiren mesajlar göndermiş. Trump'ın, Çin ve para birimiyle ilgili attığı tweet'ler üç gündür yükselen yuanın düşmesine neden olmuştu.

Trump, Çin'in para politikasını ve Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarını hedef alarak "Çin para biriminin değerini düşürüp ABD şirketlerinin rekabet gücünü kırarken, ürünlerimize yüksek vergi koyarken (ABD, Çin mallarından vergi almıyor) ya da Güney Çin Denizi'nin ortasına askeri üs inşa ederken bize sordu mu? Hiç sanmıyorum" yazmıştı.

 

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