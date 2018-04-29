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BBC Türkçe

Trump'ın eleştirdiği FBI başkan yardımcısı istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi taraflılıkla suçladığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkan Yardımcısı Andrew McCabe istifa etti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi taraflılıkla suçladığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkan Yardımcısı Andrew McCabe istifa etti.

Amerikan CBS kanalı, McCabe'in Mart ayındaki resmi emeklilik tarihinden önce istifaya zorlandığını duyurdu.

İstifa haberi, ABD Başkanı Trump'ın kendisini istemediğine yönelik çıkan haberlerin hemen sonrasında geldi.

Geçen hafta çıkan bir haberde, Trump'ın McCabe'e Oval Ofis'teki bir toplantı sırasında seçimlerde kime oy verdiğini sorduğu iddiası da yer aldı.

McCabe, Trump'ın FBI'ın eski başkanı James Comey'i görevden almasının ardından vekaleten büronun başkanlığına getirilmişti.

Comey, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine olası müdahalesine ilişkin büronun yürüttüğü soruşturmayı denetliyordu.

Trump, FBI başkanlığına Christopher Wray'i aday göstermiş, bu adaylık Ağustos ayında Senato tarafından onaylanmıştı.

Amerikan Axios haber sitesi geçen hafta, Wray'in McCabe'i kovması için baskı altında olduğunu, Wray'in eğer McCabe istifaya zorlanırsa istifa edeceği tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Cumhuriyetçi Trump, Virginia eyaletinde Demokrat Parti'den senatör adayı olan eşi nedeniyle McCabe'i eleştirmişti.

Jill McCabe, kampanyası için Demokrat Parti ve bağlantılı kurumlardan 675 bin dolar maddi yardım almıştı.

Trump, McCabe ve eşine Twitter üzerinden de eleştiri yöneltmiş, McCabe'i Comey'nin tarafını tutmakla suçlamıştı.

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