Trump'ın Ekonomi Danışmanı'nın istifası küresel piyasaları sarstı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mart (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn’un istifasının ardından küresel piyasaları sarstı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatı için uygulamaya koyduğu yeni vergi sistemi sebebiyle Trump’ın Baş Ekonomi Danışmanı Cohn ile aralarında yaşanan uyuşmazlık sonrası Cohn görevinden istifa etti.

Trump yönetiminden önce Wall Street’te çalışan ve küresel yatırımcılar tarafından oldukça güvenilirliği olan Cohn’un istifasının ardından S&P 500 piyasa endeksi yüzde 1.0’dan daha fazla bir düşüşle Asya piyasalarındaki düşüşün tonunu belirlerken, MSCI’nin Japonya dışında Asya Pasifik hisselerindeki en büyük endeksi yüzde 0.3 geriledi ve Japonya merkezli Nikkei endeksi ise 0.7 düştü.

ABD merkezli yatırım şirketi LibertyView Capital Management Başkanı Rick Meckler ise konuyla ilgili, \"Hisselerinizi satmak için bir bahane arıyorsanız tam zamanlı çünkü bu tür bir açıklama kısa süreli bir baskı yaratıyor. Cohn Wall Street çıkışlı ve kurumsal yatırımcılar arasında oldukça büyük bir güvenilirlik sağlıyor\" dedi.