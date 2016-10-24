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BBC Türkçe

Trump'ın ekibi: Gerideyiz ama yarışı bırakmayız

Donald Trump'ın kampanya ekibi, Clinton karşısında yarışta geride kaldıklarını ancak yarışı bırakmayacaklarını söyledi

24 Ekim 2016 09:39

ABD'de Başkanlık seçimlerine iki hafta gibi bir süre kala, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ekibi, Demokrat aday Hillary Clinton karşısında yarışta geride olduklarını kabul etti ancak son ana kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

Trump'ın kampanya müdürü Kellyanne Conway, "Gerideyiz. (Clinton'ın) bazı avantajları var... Bırakmayacağız. Bu yarışı kazanabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Trump da Cuma günü kampanyası boyunca ender takındığı bir tutumla, seçimi kazanamayabileceğini söylemişti.

ABD'de yapılan en son anketler, Clinton'ın hem ülke genelinde hem bazı kritik eyaletlerde önde olduğunu gösteriyor.

Clinton'ın ekibi de bunun "ABD tarihinin en büyük seçimleri" olacağını öne sürüyor.

Fox News'a konuşan Clinton'ın kampanya müdürü Robbie Mook, "Hiç olmadığı kadar çok insan sandık başına gidecek" dedi.

Utah ve Arizona gibi Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görülen bazı yerlerde yapılan son anketler, yıllar sonra bu eyaletlerden Demokrat bir adayın galibiyetle çıkabileceğini gösteriyor.

 

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