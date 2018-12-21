"Trump'ın duvarını aşmak için merdiven" kampanyası: 69 bin dolardan fazla bağış toplandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvara destek olmak için internet üzerinden başlatılan bağış kampanyasına karşı, "Trump'ın duvarını aşmak için merdiven" kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın ilk gününde 3 binden fazla kişi 69 bin dolardan fazla bağış yaptı.

GoFundMe sitesi üzerinden başlatılan "Trump'ın Duvarını Aşmak için Merdivenler" kampanyasında toplanan para, sığınma başvurusunda bulunmuş göçmen çocuklara ve ailelerine hukuki yardım ve eğitim vermek için çalışan bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

HoarseWisperer adlı Twitter kullanıcısı tarafından başlatılan kampanya, "Biz Halk, Trump'ın Duvarını Fonlayacağız" adlı bağış kampanyasına verilen bir cevap.

Bir ampüte gazi tarafından başlatılan, 1 milyar dolar hedefli kampanyada 4 günde 11 milyon 420 bin dolar toplandı.

Donald Trump, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için Kongre'den 5 milyar dolarlık ek ödenek istiyor. Kongre'deki Demokratlar ise 1,3 milyar dolar seviyesinde bulunan ödeneğin artırılmasına karşı çıkıyor.

Bugün Kongre'den onay ek harcama bütçesine onay çıkmazsa hükümet kapanacak.

"Kampanya merdivenle ilgili değil"

"Trump'ın Duvarını Aşmak için Merdivenler" kampanyasının sayfasında kampanyanın merdivenlerle ilgili olmadığı ama "insanları kaldırma amacı taşıdığı" belirtildi.

Bağış kampanyasının sayfasında, duvarın yapımı için her gün 1,7 milyon dolar toplansa bile duvar için gerekli paranın toplanmasının 35 yıl süreceğine dikkat çekildi ve "Onlar amacına ulaşamayacak ama biz ulaşacağız çünkü yasal olarak sığınma başvurusu yapanlara yardım edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na göre duvarın maliyeti 21,6 milyar doları bulabilir ve yapımı 3 yıldan uzun sürebilir.