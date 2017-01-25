Trump'ın desteği kestiği kürtaj örgütlerine Hollanda'dan destek

Hollanda, ABD Başkanı Donald Trump tarafından finansal desteği kesilen kürtaj yanlısı uluslararası kuruluşlara sahip çıkma kararı aldı.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Lilianne Ploumen, yoksul ülkelerde aile planlaması ve kürtaj desteği sağlayan örgütlere gerekli desteğin sağlanması için harakete geçti. Hollanda'nın hedefi, bu konuda bir uluslararası fon oluşturulmak.

ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın Pazartesi günü imzaladığı kararname ile yoksul ülkelerde güvenli kürtaj hizmeti de veren uluslararası sivil toplum kuruluşlarının federal fonlar tarafından desteklenmesi yasaklanmıştı.

Bu kararname ile uluslararası yardım örgütleri açısından 600 milyon dolarlık bir açık oluştuğu belirtildi.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ploumen, Trump'ın aldığı kararın özellike Afrikalı kadınlar açısından ciddi olumsuzluklar doğuracağını söyledi.

Yasaklamanın kürtaj vakalarını azaltacağı anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Hollandalı bakana göre, bu karar "arka odalardaki" sorumsuz uygulamalara ve daha fazla annenin ölmesine yol açacak.

Ploumen, Washington yönetiminin kararının yoksul ülkelerdeki kadınlara sadece güvenli kürtaj hizmetini değil; gebelik ve anne bakımı, cinsel eğitim, doğum kontrolü gibi yardımları da kısıtlayacağını söyledi.

Mümkün olduğunca kadınların haklarının korunmasından yana olduklarını dile getiren Hollandalı bakan, Latin Amerika ve Avrupalı meslektaşlarını telefonla arayarak destek arayor.

Ploumen, yaptığı görüşmelerde, güçlerin birleştirilmesi konusunda olumlu sinyaller aldığını söyledi.

Hollanda'nın hedefi, ülkeler, şirketler ve uluslararası kuruluşların katılımıyla geniş tabanlı bir yardım fonu oluşturmak. Ploumen'e göre bu çok büyük bir adım. 600 milyon dolarlık ihtiyacın ne kadarının karşılanabileceği, yapılacak görüşmeler sonunda netleşecek.

Hollanda'nın bu fona ne kadar destek vereceği de önümüzdeki günler de kesinleşecek.