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Dünya

Trump'ın danışmanı Bannon, 1 yıl önce "Orta Doğu ve Çin ile savaşa gireceğiz" demiş!

"5 ya da 10 yıl içerisinde kesinlikle..."

03 Şubat 2017 12:39

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getirmesi kararının arkasındaki isim olan Beyaz Saray’ın stratejilerden sorumlu başdanışmanı Steve Bannon’ın, 1 yıl önce “Tartışmalı adaların bulunduğu Güney Çin Denizi’nde ve Orta Doğu’da, gelecek 5 ya da 10 yıl içerisinde kesinlikle savaşa gireceğiz” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre Bannon, aynı zamanda aşırı sağcı internet portalı Breitbart’ın da eski yöneticisiyken verdiği bir demeçte, ABD’nin Ortadoğu’da da ‘büyük bir savaşın’ içinde yer alacağına değindi.

Bannon’ın dile getirdiği görüşlerde dikkat çektiği iki önemli ortak nokta var; “Çin ve İslam tehdidi”. Washington, Çin’in, Güney Çin Denizi’ndeki adalar, kayalıklar ve mercan adalarının çevresini doldurarak suni kara parçaları oluşturduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Bunlara ek olarak, önceki gün kongre tarafından onanan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Çin’in oluşturduğu suni adaları kullanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Böyle bir blokajın iki ülkeyi savaşa sürükleyeceği uyarıları yapılıyor.

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BannondanışmanOrta DoğuÇinsavaşa gireceğiz1 yıl önce

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