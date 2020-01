Trump’ın damadını danışmanı yapmasına Demokratlardan itiraz

ABD'de 10 gün sonra başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, baş danışmanlarından biri olarak damadı Jared Kushner'i seçmesi tartışma yarattı.

Atamanın "akrabalara iltimas (nepotizm) ve çıkar çatışmasına" neden olacağını savunan Demokratlar, Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Bir grup Demokrat mektup göndererek Adalet Bakanlığı ve Etik Konseyi'ni, bu görevlendirmeyle ilgili hukuki mevzuatı incelemeye çağırdı.

ABD yasaları kamu görevlilerinin, çalıştığı ya da kontrol ettiği kurumlarda akrabalarını görevlendirmesine izin vermiyor. Yasalar ayrıca hükümet görevlerinde çalışanların yaptıkları işten kâr etmesini engelliyor.

Trump'ın avukatı Jamie Gorelick ise görevlendirmenin yasa ihlâli olmadığını savundu ve Kushner'in bu görevi için maaş almayacağını belirtti.

Gorelick, Kushner'in bu göreve atanmasıyla birlikte, milyon dolarlık emlak şirketlerindeki yöneticilik görevini ve New York Observer gazetesinin patronluğunu bırakacağını açıkladı.

36 yaşındaki Kushner, Donald Trump'ın kızı Ivanka ile evli.

Beyaz Saray Başdanışmanlığı görevine getirilen ismin Senato'nun onayını alması gerekmiyor.

Kushner'in yeni görevinde özellikle ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu olması bekleniyor.

Jared Kushner, Yahudi Soykırımı'ndan kurtulmuş bir aileinin torunu olarak New Jersey'de dünyaya geldi ve Harvard Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı.

Kushner de Donald Trump gibi gayrimenkul yatırımcısı, yayınevi sahibi ve zengin bir iş adamı. Trump'ın seçim kampanyası döneminde ön saflarda rol almış olan Kushner, seçimin ardından Trump'ın bazı dünya liderleriyle yaptığı görüşmelere de katıldı.

New York'un meşhur yapılarından ve Trump Tower'a yakın olan '666 Fifth Avenue' binasının sahibi olan Kushner, daha 25 yaşındayken New York Observer gazetesini satın almıştı.

Kushner'in emlak zengini olan babası da vergi kaçırma ve ifadesini değiştirmesi için tanığı tehdit etmekten suçlu bulunarak, 2005'te dönemin New Jersey savcısı Chris Christie tarafından hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şu an New Jersey Valisi olan Christie, geçen yıl Trump'ın seçim kampanyasında da görev almış ancak daha sonra bu görevden alınmıştı.

Christie'nin bu görevden alınmasında, Jared Kushner'in büyük rolü olduğu belirtiliyor.

Amerikan Senatosu bugün Donald Trump'ın kabinesine seçtiği isimleri de görüşmeye başlayacak.

52'sini Cumhuriyetçilerin oluşturduğu 100 sandalyeli Senato, kabinedeki isimlerin görevlendirilmesinde çıkar çatışması olup olmadığına bakacak.

İlk görüşülecek isim Trump'ın başsavcı olarak seçtiği Senator Jeff Sessions.

Sessions göçmenlere karşı önyargılı olmak ve geçmişteki ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiriliyor.

Sessions'ın federal hakimlik başvurusu 1986'da, ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Bazı siyah hakları savunucuları ve siyasiler, Sessions hakkında ifade vermek için Senato'dan izin istedi.

Kabinedeki isimlerin göreve başlayabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor.

Trump 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 45. başkanı olacak.

Eski ABD Başkanı Lyndon Johnson tarafından 1967'de getirilen kanun, kamu görevlilerinin, kendi çalıştığı ya da kontrolü altında bulunan kurumlarda akrabalarını görevlendirmesini yasaklıyor.

İltimas ile ilgili kanun, John F. Kennedy'nin 1960 yılında kardeşi Robert'ı başsavcı olarak atamasının üzerine, bu gibi durumların önüne geçmek için yapılmıştı.

Kanun ABD başkanının kabinesinde akrabasını görevlendirmesini engelliyor. Ancak Beyaz Saray başdanışmanlığı hakkında net bir yargı bulunmuyor.