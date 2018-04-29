Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner artık 'çok gizli' toplantılara katılamayacak

ABD medyası, başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner'in hakkındaki güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar "çok gizli" güvenlik toplantılara katılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Gerekçe olarak güvenlik birimlerinin Kushner'in geçmiş sorgulamasını henüz tamamlamamış olması gösterildi.

Kushner'e Beyaz Saray'daki gizli güvenlik bilgilendirmelerine katılabilmesi ve çok gizli belgelere ulaşabilmesi için yaklaşık bir yıllık geçici izin verilmişti.

Bu iznin sona ermesiyle, Kushner ve güvenlik sorgulaması henüz tamamlanmamış olan diğer danışmanlar, üst düzey toplantılara katılamayacak.

Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner'i özellikle ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu danışmanı yapmıştı. Kushner göreve gelmesinden bu yana, istihbarat servislerinde Başkan Trump'a verilen günlük brifinglere de katılıyordu.

Haber Kushner'in avukatları tarafından da doğrulandı.

Politico dergisi 37 yaşındaki Kushner'in Cuma günü karar hakkında bilgilendirildiğini yazdı.

Kushner'in avukatı Abbe Lowell dergiye yaptığı açıklamada "Bu durum Kushner'in başkan tarafından verilmiş olan çok önemli görevlerini yerine getirmesine bir engel oluşturmuyor" dedi.

Kushner'e geçen Eylül ayında ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle de soruşturma açılmıştı.