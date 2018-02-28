Trump'ın damadı artık 'çok gizli' belgelere erişemeyecek

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner hakkındaki güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar "çok gizli" güvenlik toplantılarına katılmayacak. "Çok gizli" kategorisindeki belgelere erişimi engellenen Kushner'in, "gizli" kategorisindeki belgelere erişimi ise devam edecek.

Jared Kushner'e Beyaz Saray'daki gizli güvenlik bilgilendirmelerine katılabilmesi ve çok gizli belgelere ulaşabilmesi için geçici izin verilmişti. Ancak Kushner'in Beyaz Saray'da göreve başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen üst düzey güvenlik soruşturmasını tamamlamadığı kaydediliyor.

Washington Post'un haberine göre 37 yaşındaki danışmana kalıcı bir izin verilmemesinin ardında, Beyaz Saray'ın Kushner'in bazı yabancı hükümet yetkilileriyle olan ilişkilerinden duyduğu endişe yatıyor. Kushner'in yabancı iş ilişkilerini ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı sürdüren özel savcı Robert Mueller de mercek altına almıştı.

Haberi doğrulayan Kushner’in avukatı Abbe Lowell, yaptığı açıklamada söz konusu güvenlik soruşturması sürecinde Kushner’in kendisinden beklenenden fazlasını yaptığını söyledi.

Sadece Kushner'i etkilemeyecek

Güvenlik izinleriyle ilgili olarak Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly tarafından yapılan bu değişiklik Kushner dışında Beyaz Saray'da çalışan ve geçici güvenlik iznine sahip onlarca kişiyi etkileyecek. Kelly söz konusu değişiklikle ilgili planlarını geçen hafta duyurmuştu.

"Rolü değişmeyecek"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu durumun Kushner'in rolünü değiştirmeyeceğine dikkat çekilse de, uygulanacak kısıtlamanın Kushner'in ABD Başkant Trump'ın danışmanlığı görevini nasıl sürdüreceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'i birçok konuyla görevlendirmişti. İsrail ve Filistinliler arasındaki uzlaşma görüşmeleri ile Çin ve Meksika ilişkilerinin de aralarında bulunduğu birçok konu Kushner'in sorumluluk alanı içinde bulunuyor.

AFP,dpa/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe