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Politika

Trump'ın çizimi 30 bin dolara satıldı

Çizimin merkezinde Trump Tower yer alıyor

10 Ağustos 2017 17:07

ABD Başkanı, emekli TV yıldızı ve son girişimiyle haber kanalı sahibi olan Donald Trump'ın 2005 yılında yaptığı biz çizim, açık artırmada 29 bin 184 dolara satıldı.

Sanatatak'ta yer alan habere göre; Trump’ın Manhattan silüetini çizdiği parça 9 bin dolar açılışla müzayedeye çıktı. Los Angeles merkezli Nate D. Sanders Auctions’ın satışa çıkardığı çizimde merkezde Trump Tower yer aldığı gibi altında da sanatçının altın yaldızlı kalemle attığı imzası yer alıyor.

Sıkıcı bir iş toplantısında asla bitmeyeceğini düşündüğü bir kpnuşmayı dinleyen bir çalışanın karalamasına benzeyen çalışmada süsleme ve pencere gibi detaylara bile yer verilmemiş. Ama ressama hakkını teslim etmek gerekirse dikkatli gözler Manhattan‘daki Empire State ve Chrysler binalarını çizmeyi denediğini de görebilir.

Hayır işi için çizmiş

Çizimin ne zaman ve ne amaçla ortaya çıktığını merak edenler içinse bunun bir hayır işi olduğunu hatırlatmakta fayda var. 2005’te Trump’tan John McCain, Charlize Theron gibi ünlülerle birlikte zarflar tasarlaması önerilmiş. Bu zarflar da eBay’de geliri hayır kurumlarına bağışlanmak üzere satılmış.

Trump'ın 'eseri' şöyle:

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