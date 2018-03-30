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Dünya

Trump'ın ‘çekilme planları'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra DSG'nin de haberi yok

DSG: Çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmedik

30 Mart 2018 23:37

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den ‘çok yakın’ zamanda çekileceği yönündeki açıklamalarında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra ABD’nin Suriye’deki müttefiki Suriye Demokratik Güçleri’nin (DSG) de haberdar olmadığı ortaya çıktı. DSG’den yapılan açıklamada, Çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmedik'' dendi.

ABD Başkanı’nın açıklamalarını Reuters’a yazılı bir mesajla değerlendiren DSG Sözcüsü Kino Gabriel, ''Koalisyonla çalışmamız ve koordinasyonumuz tüm bölgelerde destek programı ve ortak operasyonlar çerçevesinde devam ediyor” ifadelerini kullandı. Trump'ın çekilme açıklamasının ’net olmadığını’ kaydeden Kino, ''ABD yönetimindeki diğer yetkililerden gelen açıklamalar, bunu ne teyit ediyor ne de yalanlıyor’’ dedi. 

Ohio'da kalabalığa seslenen ABD Başkanı, “IŞİD’e gününü gösteriyoruz. Yakın zamanda Suriye’den çıkacağız, çok yakın zamanda. Bırakalım artık diğerleri icabına baksın. Çok yakında, çok çok yakında çıkacağız” dedi.  IŞİD’in kontrol altına aldığı topraklara ‘halifelik’ demesine de referans veren Trump, “Halifeliğin yüzde 100’ünü alacağız. Hepsini geri çabuk çabuk alıyoruz” diye konuşmuştu. Trump’ın açıklamalarını günlük basın toplantısında değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Suriye'den çekilme politikasından haberdar değiliz. Açıklamayı görmedim şu an yorum yapamam” ifadelerini kullanmıştı.

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