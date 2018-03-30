Trump, “İcabına diğerleri baksın” deyip Suriye'den çıkma sinyali verdi; Başbakan'dan yanıt geldi: Tebrik ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün yaptığı "Yakın zamanda Suriye’den çıkacağız, çok yakın zamanda. Bırakalım artık diğerleri icabına baksın” açıklamasını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, “Trump’ı bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Trump’ın açıklamalarından haberdar olunmadığı yönünde yaptığı değerlendirmeye de değinen Yıldırım, “ABD’de her zaman olduğu gibi kafalar karışık. Trump doğru karar verdi, bizi başkanın söylediği bağlar” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek dönüşü gazetecilere konuşan Başbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalrını 'kabul edilemez olarak nitelendirdi ve “ABD ile Fransa Suriye’de vardiya değişimi yapıyor. Fransa’nın tutumu ağır tahrik" yorumunda bulundu.

Kosava temaslarını tamamlayarak Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Ankara'ya dönen Başbakan Binali Yıldırım, NATO mütteffiki Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Trump'ın Suriye açıklamasına ilişkin, ''Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz'' dedi.

Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, ''Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak'' ifadelerini kullandı.

İngiltere-Rusya casus krizine değinen Başbakan Yıldırım, ''Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok'' açıklamasında bulundu.