T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trump, “İcabına diğerleri baksın” deyip Suriye'den çıkma sinyali verdi; Başbakan'dan yanıt geldi: Tebrik ediyoruz

“ABD'de her zaman olduğu gibi kafalar karışık"

30 Mart 2018 23:08

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün yaptığı "Yakın zamanda Suriye’den çıkacağız, çok yakın zamanda. Bırakalım artık diğerleri icabına baksın” açıklamasını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, “Trump’ı bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Trump’ın açıklamalarından haberdar olunmadığı yönünde yaptığı değerlendirmeye de değinen Yıldırım, “ABD’de her zaman olduğu gibi kafalar karışık. Trump doğru karar verdi, bizi başkanın söylediği bağlar” ifadelerini kullandı. 

Bosna Hersek dönüşü gazetecilere konuşan Başbakan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalrını 'kabul edilemez olarak nitelendirdi ve “ABD ile Fransa Suriye’de vardiya değişimi yapıyor. Fransa’nın tutumu ağır tahrik" yorumunda bulundu. 

Kosava temaslarını tamamlayarak Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Ankara'ya dönen Başbakan Binali Yıldırım, NATO mütteffiki Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım, Trump'ın Suriye açıklamasına ilişkin, ''Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz'' dedi. 

Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, ''Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak'' ifadelerini kullandı.

İngiltere-Rusya casus krizine değinen Başbakan Yıldırım, ''Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok'' açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

binali yıldırımdonald trumpsuriyeden çekilmefransaemmanuel maconabdtürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24